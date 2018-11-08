Идут на рекорд: Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта 7 8.11.2018, 13:33

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Водитель подвез японского болельщика «Челси».

Вчера весь гнев белорусского интернета обрушился на таксиста, который подвез японского болельщика «Челси» из аэропорта в Минск за 107 рублей. Сегодня onliner.by узнали, что еще один столичный водитель такси хотел пойти на рекорд: он «зарядил» почти 195 рублей за проезд от аэропорта до отеля DoubleTree by Hilton! Гость из Нидерландов отказался столько платить. Вызвали милицию.

Мужчина не впервые прилетает в Беларусь и раньше пользовался услугами Uber, но в этот раз сервис показывал слишком продолжительное ожидание ближайшей машины, поэтому иностранец клюнул на назойливое «такси до города» в вестибюле аэропорта. Прибывший в Беларусь гость знает примерные расценки на службы такси, поэтому был удивлен трехзначной цифре в чеке. Оставив водителю 30 евро, он вышел из машины и направился в отель. Возмущенный водитель выбежал из своего Fiat. Разразился конфликт, в котором приняли участие и сотрудники гостиницы. Последние, к слову, были на стороне гостя.

— Если честно, 195 рублей — это рекорд. У нас были случаи, когда водители, пользуясь незнанием курса рубля, привозили иностранцев до отеля (пр. Победителей, 9. — Прим.) за 140—150 рублей. И вот новая планка. Водитель уверяет, что показывал свой тариф голландцу перед поездкой. Милиция приехала быстро, и здесь меня удивило то, что водитель такси начал торговаться прямо на глазах правоохранительных органов! Он сказал: «Пусть докинет до сотни хотя бы» — но в итоге сошлись на цене 40 евро, — рассказал сотрудник отеля Евгений.

Житель Нидерландов приехал в Минск на один день на важную встречу. После случившегося вряд ли он еще раз доверится таксистам «от борта» в нашей стране. Судя по чеку, водитель этого «элитного» Fiat берет по 4 рубля за один километр. Для сравнения, у достаточно комфортабельного такси «Пятница» километр стоит 0,85 рубля, а из аэропорта данная служба довезет за 44 рубля. Один километр у Uber стоит 35 копеек.