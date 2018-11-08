Путин и распад «русского мира» Борис Соколов, «День»

8.11.2018, 13:35

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Фото: REUTERS

Границы контролируемого Кремлем пространства неумолимо сжимаются.

Выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, Владимир Путин задался вопросом: «Каким будет мир в будущем, в предстоящие десятилетия. Будет ли это мир монолога, или так называемого кулачного права, права сильного или диалога и взаимного уважения?» И так отвечает на него: «В одном не сомневаюсь точно: голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно». Ответ сам по себе разоблачительный, доказывающий, что российский президент верит только в право сильного и предпочитает решать мировые проблемы не диалогом, а кулаком, хотя российская пропаганда, разумеется, утверждает обратное. Правда, следующая фраза пробует утопить это саморазоблачение в привычной демагогии: «Это предопределено и нашей традицией, и нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность».+

После того, как послушаешь выступления Лаврова, Небензя, да и самого Путина, элегантно пошутившего над Небензей, предложив тому сменить фамилию на Бензя ради «позитивной повестки дня», понимаешь, что с хамоватостью у российской цивилизации все в порядке. Равно как и с почитанием начальства. Попробовал бы тот же Небензя предложить Путину сменить фамилию на Распутин, как наилучше отражающую то историческое распутье, на котором стоит Россия! А еще Владимир Владимирович снова ратовал за многополярный мир, забыв, что именно такой мир привел к двум мировым войнам.

А днем ранее, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Путин обрушился на Украину и Вселенского патриарха, не называя последнего по имени. Он заявил: «В ход идут и русофобия, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют.

Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом... Не могу сегодня не сказать и об усилиях Русской православной церкви, других наших традиционных конфессий — ислама, иудаизма, буддизма... К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по «национальным квартирам». Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает. Наш общий долг — прежде всего перед людьми — сделать все для сохранения духовного и исторического единства».

Опять-таки, и здесь все сознательно переворачивается с ног на голову. Вообще говоря, переписывание истории — это постоянный процесс, без которого не может существовать историческая наука. Каждый честный историк, проживший достаточно долгую жизнь, успевает неоднократно поменять свою точку зрения по тому или иному вопросу, и отнюдь не из-за политической конъюнктуры, а только вследствие открытия новых фактов и появления новых теорий. Но именно в России сейчас история активно переписывается с официальных имперских позиций. И полностью уничтожается, например, украинский язык в оккупированном Крыму. А вселенскому патриарху, начавшему процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви Путин за растаскивание православия по «национальным квартирам» грозит «тяжелейшими последствиями».

Этот факт еще раз подчеркивает полное огосударствление Русской православной церкви, которую Кремль рассматривает как свое важнейшее орудие для поддержания влияния в пределах «Русского мира», как его главную «духовную скрепу». Действительно, маргинализация РПЦ в Украине грозит ей превращением в обычную национальную православную автокефальную церковь, подобную Румынской или Болгарской.

Сегодня же Путин видит в РПЦ настоящую вселенскую церковь, призванную подчинить России весь православный мир и стать духовным стержнем возрождения империи. И готов за нее до конца воевать с Константинопольским патриархатом. Для него совершенно невозможно согласиться с тем, что УПЦ Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь больше нельзя называть «раскольниками», и он готов приказать патриарху Кириллу объявить «раскольником» самого вселенского патриарха Варфоломея І. Известно, что предстоятель РПЦ менее самостоятелен, чем даже обер-прокурор Священного синода в Российской империи, и без команды из Кремля ничего серьезного не предпринимает. Но успехи Кремля на духовном фронте становятся все скромнее, а неудачи — все болезненнее.

Запугать константинопольского патриарха России не удалось. Представитель Константинопольского (Вселенского) патриархата во Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов заявил, что Константинопольский патриархат при определенных условиях может лишить автокефалии и статуса патриархата Русскую православную церковь, поскольку церковь Московского патриархата с юридической точки зрения более не присутствует на Украине, а все украинские священнослужители должны подчиняться Вселенскому патриарху: «Даже если брать историю Православной Церкви в России, то видим, что ее автокефалия была само-провозглашена в 1448 г., когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского Патриархата.

Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589—1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия II просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, притом, что было разрешено Московскому архиерею «называться» патриархом, при условии, что он должен поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте». Все же остальные автокефалии (в Греции, Сербии, Албании и т. д.) были провозглашены Вселенским патриархом. Как подчеркивает архиепископ Иов, «что в православной церкви администрация церкви всегда совпадает с администрацией государственной, земской — это не я придумал и не патриарх Варфоломей, это сказано в 17-м правиле Четвертого Вселенского собора.

Поэтому, в принципе, когда появляется новое государство, — это не обязанность, но оно может просить об устройстве автокефалии для своей церкви». По его словам, важным фактором автокефалии УПЦ стало то, что «в Украине есть много православных верующих, которые хотят быть в церкви, но не хотят иметь связей с Православной церковью в России из-за конфликта на Донбассе». А если РПЦ ставит под сомнение право Константинополя давать автокефалию Украине, она «должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией», поскольку «московскому архиерею дано право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу». И как заявил архиепископ Телмисский, с канонической точки зрения «сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует.

Все архиереи в Украине де-факто согласно решению этого синода являются архиереями Вселенского престола, и теперь они должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине».

В этих условиях раскольниками рискует оказаться если не вся РПЦ, то, по крайней мере, та часть прихожан и клириков УПЦ Московского патриархата, которая не станет признавать будущий томос об автокефалии Православной церкви в Украине, поскольку, как справедливо указывает архиепископ Иов, «согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь, и эта автокефальная православная церковь должна объединять всех».

Он уверен, что для прекращения кровопролития в Украине «хватит решения одного человека, в Москве, потому что ясно, кто какую землю желает захватить». Но, судя по последним речам, Путин прекращать кровопролитие не будет. А сам вселенский патриарх Варфоломей как раз после путинских речей подписал с президентом Петром Порошенко соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое, по словам патриарха, поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви в Украине. Так что границы «Русского мира» неумолимо сжимаются.

Борис Соколов, «День»