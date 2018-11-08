Из-за тумана самолеты не могут приземлиться в аэропорту «Минск» 8.11.2018, 13:54

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Рейсы из России и Украины задерживаются.

Из-за погодных условий задерживается прилет нескольких рейсов, в основном из России и Украины. Об этом сообщается на электронном табло Национального аэропорта «Минск», передает tut.by.

Согласно онлайн-табло, задерживается почти десяток рейсов из Запорожья, Москвы (аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), Калининграда, Киева и Санкт-Петербурга. Также есть задержка для рейса из Вильнюса и Стамбула.

Ожидаемое время прилета — в промежутке с 12.20 до 15.00. Сегодня в Минске наблюдается густой туман, и в аэропорту подтвердили, что он стал причиной задержки прилетов нескольких рейсов.

«Пять рейсов задержаны из-за ограничения видимости, еще часть — по причинам, связанным с авиакомпаниями. В основном задержки на прилет. Напомню, что решение о том, производить посадку воздушного судна или нет в аэропорту «Минск», принимает экипаж самолета», — рассказала пресс-секретарь Национального аэропорта «Минск» Ромина Саматханова.