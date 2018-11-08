Мадуро остался без золота 8.11.2018, 14:06

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Банк Англии отказал диктатору Венесуэлы.

Правительство Венесуэлы, где попытка построить социалистический рай закончилась гуманитарной катастрофой, осталось без ключевого источника твердой валюты, сообщает finanz.ru.

Банк Англии ответил отказом президенту Николасу Мадуро на просьбу о репатриации 15 тонн золота, находящегося на хранении у британского ЦБ и жизненно необходимого венесуэльскому правительству, которое столкнулось с обвалом добычи нефти, инфляцией в 1 000 000% и дефолтом по внешнему долгу.

По данным Reuters, Мадуро, бывший водитель автобуса, поднявшийся до управления страной по профсоюзной лестнице, отправил запрос на возвращение золотых слитков около двух месяцев назад.

Однако в конце октября США расширили венесуэльский пакет санкций, запретив стране не только занимать валюту на мировых рынках, но и проводить сделки с драгметаллами.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники, Банк Англии отказал Мадуро в репатрации золота стоимостью 550 млн долларов, потребовав объяснить, на что будут направлены доходы от его продажи.

У центробанка возникли опасения, что Мадуро продаст государственное золото и использует вырученные средства для собственной выгоды, объяснил источник The Times.

Запрошенное золото составляет около 10% золотого запаса Венесуэлы, который упал в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом, когда резкое падение цен на нефть отправило экономику в смертельную спираль.

Венесуэла использует золото для своп-операций, меняя его на твердую валюту через западные банки, а также для прямой торговли с Турцией, которой Мадуро в 2018 году продал более 90 тонн драгметалла.

По всей видимости свежая порция слитков понадобилась Мадуро в преддверии валютных аукционов, на которых он обещал продать 2 млрд евро, предполагает экономист Sintesis Financiera Тамара Эррера.

Впрочем, сложности возникли и до отказа Банка Англии: для переправки многотонной партии требовалась страховка. На поиски желающих застраховать партию ушло два месяца, но усилия успеха не принесли.

По оценке МВФ, в 2018 году экономика Венесуэлы рухнет на 18%, а в следующем - еще на 6% при инфляции в 10 000 000%.