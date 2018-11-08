В Минском метро сломался поезд с пассажирами 5 8.11.2018, 14:09

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Движение на 1-й линии метро было остановлено.

В минском метро сегодня на 12 минут останавливалось движение поездов на первой (Московской) линии — с 12.48 до 13.00. Причиной называют "неисправность подвижного состава", сообщает euroradio.fm.

О происшествии сообщили в соцсетях пассажиры метро. Ivan Pažytnych в Твиттере написал, что поезд с проблемами уехал со станции "Площадь Ленина" в сторону станции "Институт культуры". Перед станцией поезд остановился и некоторое время стоял. Потом он уехал, "сильно шатаясь", как отметил пассажир.

Пресс-служба метрополитена сообщила в соцсетях, что движение было возобновлено в 13.00, и попросила прощения у пассажиров за временные неудобства.