В Минском метро сломался поезд с пассажирами

В Минском метро сломался поезд с пассажирами5
- 8.11.2018, 14:09
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Движение на 1-й линии метро было остановлено.
В минском метро сегодня на 12 минут останавливалось движение поездов на первой (Московской) линии — с 12.48 до 13.00. Причиной называют "неисправность подвижного состава", сообщает euroradio.fm.
О происшествии сообщили в соцсетях пассажиры метро. Ivan Pažytnych в Твиттере написал, что поезд с проблемами уехал со станции "Площадь Ленина" в сторону станции "Институт культуры". Перед станцией поезд остановился и некоторое время стоял. Потом он уехал, "сильно шатаясь", как отметил пассажир.
Пресс-служба метрополитена сообщила в соцсетях, что движение было возобновлено в 13.00, и попросила прощения у пассажиров за временные неудобства.
Цягнік @MinskMetroNet стаў паміж Леніна і Інстытутам і не едзе далей. @tutby @OnlinerBY— Ivan Pažytnych (@Drapegnik) 8 ноября 2018 г.
8.11.2018 в 12.48 было остановлено движение по 1-й линии метрополитена в связи с неисправностью подвижного состава. В 13.00 движение восстановлено.— Минский метрополитен (@minskoemetro) 8 ноября 2018 г.