Леонид Судаленко: Обязанность государства – обеспечить гласность по резонансным делам 1 8.11.2018, 14:24

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник обратился в Комитет ООН по правам человека.

9 ноября правозащитник Леонид Судаленко подал индивидуальное сообщение в Комитет ООН по правам человека, где поставил вопрос о системной проблеме белорусского правосудия – нехватке мест в залах судебных заседаний для публики, сообщает «Гомельская весна».

Претензии правозащитника родились не случайно. В первый день суда над лидерами профсоюза РЭП он и еще несколько десятков граждан не смогли попасть в открытый уголовный процесс. Он исчерпал все эффективные средства правовой защиты на национальном уровне, тем не менее, его аргументы никто не услышал.

Заместитель председателя Мингорсуда Владимир Григорович отреагировал на жалобу языком чиновника - «вы не являетесь участником судебного процесса!». Попытки правозащитника возбудить гражданское дело результата не принесли. Суд Советского района Минска отказал ему ввиду не подведомственности жалобы суду, Мингорсуд поддержал выводы суда первой инстанции.

Желающая присутствовать в суде Центрального района Гомеля публика осталась на улице.

«Проблема вместимости публики судебными залами является системной. Во время прошлогоднего резонансного судебного процесса по делу так называемых «тунеядцев» в Гомеле суд выделил самый большой зал, тем не менее несколько десятков человек все равно остались на улице. По резонансному уголовному делу профсоюзов – та же картина, даже для первого руководителя государства Станислава Шушкевича в зале суда не нашлось места», - комментирует суть своих претензий к государству правозащитник.

Леонид Судаленко считает данную проблему белорусского правосудия системной, так как государство не обеспечивает и далее не сможет обеспечить право каждому на свободу поиска, получения и распространения информации из залов судебных заседаний по делам, вызывающих большой общественный резонанс в обществе.

Он ссылается на одно из постановлений Пленума Верховного суда об обеспечении гласности при осуществлении правосудия, где вопрос допуска всех желающих в открытое судебное заседание опять же обозначен вместимостью залов судебных заседаний.

«Пока мы молчим, подобное будет продолжаться. Судья ведь могла рассмотреть дело и в своем кабинете. Пустить туда прокурора, секретаря, Федынича и Комлика – и все по закону! Публике скажет, извините, в моем кабинете мест больше нет. Обязанность государства – обеспечить по резонансным делам большой зал, вмещающий всю желающую публику», - добавил правозащитник.

В жалобе в Комитет ООН по правам человека, Леонид Судаленко кроме нарушения права на свободу поиска, получения и распространения информации просит рекомендаций белорусскому правительству, что бы каждому на практике гарантировались все права, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах.