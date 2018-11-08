Вице-премьер Италии: Соглашение о правящей коалиции может быть отменено 8.11.2018, 15:00

Луиджи Ди Майо

Партиям не удалось достичь согласия.

Коалиционное соглашение правительства Италии между партиями "Лига" и "5 звезд" будет нарушено, если сторонам не удастся достичь согласия относительно закона о давности уголовного преследования.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Италии и лидер популистского движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо, пишет Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).

"Мы должны достичь соглашения, иначе правительственный контракт разрушается", - сказал Ди Майо, что является последним признаком эскалации напряженности между двумя руководящими партиями.

Он также подтвердил, что в четверг встретится с премьер-министром Джузеппе Конте, вице-премьером и лидером "Лиги" Маттео Сальвини и министром юстиции Альфонсо Бонафеде.

"Пятизвездочные" хотят расширить сроки, предназначенные для преследования многочисленных преступлений, в том числе коррупции.

"Лига" утверждает, что облегчение ограничений означает, что обвиняемые могут столкнуться с неприемлемо долгими правовыми баталиями, а ее союзник говорит, что, как показывает ситуация, очень много случаев заканчиваются без всякого приговора.

Другие политические разногласия также расшатывают коалицию. Накануне Сенат проголосовал за постановление о безопасности и миграции, которое меняет законодательство по приему беженцев, в частности искателей убежища.