Вице-премьер Италии: Соглашение о правящей коалиции может быть отменено
- 8.11.2018, 15:00
Партиям не удалось достичь согласия.
Коалиционное соглашение правительства Италии между партиями "Лига" и "5 звезд" будет нарушено, если сторонам не удастся достичь согласия относительно закона о давности уголовного преследования.
Об этом заявил заместитель премьер-министра Италии и лидер популистского движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо, пишет Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).
"Мы должны достичь соглашения, иначе правительственный контракт разрушается", - сказал Ди Майо, что является последним признаком эскалации напряженности между двумя руководящими партиями.
Он также подтвердил, что в четверг встретится с премьер-министром Джузеппе Конте, вице-премьером и лидером "Лиги" Маттео Сальвини и министром юстиции Альфонсо Бонафеде.
"Пятизвездочные" хотят расширить сроки, предназначенные для преследования многочисленных преступлений, в том числе коррупции.
"Лига" утверждает, что облегчение ограничений означает, что обвиняемые могут столкнуться с неприемлемо долгими правовыми баталиями, а ее союзник говорит, что, как показывает ситуация, очень много случаев заканчиваются без всякого приговора.
Другие политические разногласия также расшатывают коалицию. Накануне Сенат проголосовал за постановление о безопасности и миграции, которое меняет законодательство по приему беженцев, в частности искателей убежища.