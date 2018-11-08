Беларусбанк поднял ставки по кредитам на жилье и прекратил выдачу новых 4 8.11.2018, 15:07

2,488

Чиновники не объясняют причины принятия таких решений.

Беларусбанк не будет выдавать новые кредиты на жилье до конца года. От 8 ноября ставка по кредитам на жилье вырастет с 13% годовых до 15%. При этом Банковский кодекс с конца октября запрещает односторонне принятие ухудшения процентных ставок по кредитам и вкладам населения, сообщает «Радыё Свабода».

По информации на сайте Беларусбанка, прием новых заявлений граждан на кредит на приобретение жилых помещений приостановлен до 31 декабря 2018 года включительно. Что будет после 31 декабря и будет ли восстановлен прием заявок - не уточняется.

Ставки по кредитам на приобретение жилых помещений повышаются с 13% до 15% годовых - к ставке рефинансирования сейчас добавляется не три процентных пункта, а пять.

Причины таких решений не сообщаются, их соответствие недавнем изменениям в Банковский кодекс (который запрещает односторонне принимать ухудшение процентных ставок по кредитам и вкладам населения) не описывается.

Беларусбанк - крупнейший владелец кредитов в стране как для физических, так и для юридических лиц. Согласно исследованию рейтингового агентства БГУ, на Беларусбанк приходилось на 1 января 2018 года 41,41% кредитов юридическим лицам, 63,11% кредитов физическим лицам, а также 29,7% кредитов на финансирование недвижимости.

При этом доля кредитов физическим лицам в Беларусбанке снизилась за 2017 год на целых 10 процентных пунктов (заметно выросли доли БПС-Сбербанку, Белгазпромбанка и Белинвестбанка).