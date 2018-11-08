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Лукашенко не полетит в Париж

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  • 8.11.2018, 15:16
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Михаил Мясникович
Фото: bymedia

Вместо диктатора на мероприятия к 100-летию окончания Первой мировой войны полетит Мясникович.

Беларусь во время торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже представит председатель «cовета республики» Михаил Мясникович. Об этом tut.by рассказали в пресс-службе «cовета республики».

Рабочий визит Михаила Мясниковича во Францию будет проходить с 10 по 12 ноября. 11 ноября председатель «cовета республики» примет участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны, — мемориальной церемонии у Триумфальной арки, а также Парижском Форуме мира.

— Выступление у Михаила Мясниковича во время мероприятий не запланировано, но общение на полях с участниками будет, — рассказали в «cовете республики».

Кроме того, в рамках визита Мясникович встретится с президентом Сената Франции Жераром Ларше и представителями белорусской диаспоры во Франции.


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