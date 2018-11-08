В Украине упростили растаможку автомобилей из Европы 1 8.11.2018, 15:25

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За снижение таможенной пошлины проголосовали 250 депутатов.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает снижение акциза на растаможку автомобилей. Как передает LIGA.net, за изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения легковых автомобилей (законопроект N8487) во втором чтении и в целом проголосовали 250 депутатов.

Базовая ставка налога для автомобиля с объемом двигателя до 3000 куб см составит €50, более 3000 куб см - €100. Базовая ставка для дизельных двигателей объемом 3500 куб см составит €75, более 3500 куб см - €150. Предусмотрено, что коэффициент для автомобилей, которые использовались более 15 лет, составляет 15.

Для тех, кто выполнил условия временного порядка таможенного оформления легковых автомобилей, предусмотрена возможность оформить машину в режиме импорта, уплатив штраф в госбюджет.

Формула вычисления

Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога

Расчет акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)

€50 х 2 (2000 см3 / 1000) х 5 (лет) = €500.

Расчет акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)

€75 х 1,6 (1600 см3 / 1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Акцизный налог, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше действующего на данный момент.

В стоимость растаможивания авто также входят НДС (20%), ввозная пошлина (10%) и сбор в Пенсионный фонд (3-5% от стоимости).

Напомним, в первом чтении законопроекты NN8487, 8488 о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах парламент принял в начале июля.