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Ученые заставили грибы вырабатывать электричество

  • 8.11.2018, 15:30

Специалисты использовали для разработки обычные шампиньоны.

Для своей разработки команда ученых из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси использовала обычные шампиньоны из супермаркета, которые покрыли нанолентами из графена, пишет «Вокруг света».

Затем на ленты с помощью 3D-принтера нанесли «биологические чернила» с цианобактерями, которые способны вырабатывать электричество под действием Солнца, но не могут долго жить на искусственных поверхностях. Тогда ученый Судип Джоши предположил, что средой для бактерий могут стать грибы. И это решит проблему, которая не позволяла до этого времени использовать их для генерации электричества.

Грибы из супермаркета покрыли лентами графена для того, чтобы создать сеть электродов для взаимодействия с бактериями. Таким образом, под действием света микроорганизмы, занесенные в грибы через «биологические чернила», начали выделять электрический ток.

«Свет на грибах активирует механизм фотосинтеза цианобактерий, в ходе которого генерируются биологического происхождения электроны», — пояснил Джоши.

Несмотря на недостаточное количество вырабатываемой электроэнергии, эксперимент продемонстрировал, как можно генерировать электричество биологического происхождения.


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