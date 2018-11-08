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Денис Урбанович вышел на свободу

  • 8.11.2018, 15:33
Денис Урбанович
Фото: nn.by

Активист был задержан вчера в Куропатах.

Задержанного в урочище Куропаты активиста Дениса Урбановича отпустили из милиции после опроса. Его задержали вчера, 7 ноября, примерно в 15 часов возле ресторана "Поедем поедим", протесты против работы которого длятся с 31 мая, передает «Радыё Рацыя».

"Мне сказали, что нужно оформить бумаги по административному процессу об участии в акции 29 октября", - сообщил активист.

Урбанович обвиняют по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (участие в «несанкционированном мероприятии»). В Боровлянском отделе Минского РУВД ему вручили повестку в милицию на 9 ноября.

Напомним, в Куропатах 29 октября прошла акция "Ночь расстрелянных поэтов" с участием примерно 70 человек.


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