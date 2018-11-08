Индия, Беларусь и другие: названы наименее туристические страны мира
- 8.11.2018, 15:48
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Наша страна заняла место между Буркина-Фасо и Суданом.
Если вы предпочитаете неизведанные туристические места, в которых вам не придется гулять в толпе других путешественников, отправляйтесь в Бангладеш. Эта страна возглавила рейтинг наименее туристических стран мира, составленный аналитиками Priceonomics на основе данных Всемирного банка, сообщает «Новое время».
По результатам сравнения количества ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения, эта страна в Южной Азии является наименее туристической точкой в мире, пишет Independent.
При более чем 160 млн граждан в 2014 году (последние данные Всемирного банка) ее посетило всего 125 тыс. туристов. Таким образом, на одного туриста в этой стране приходится 1 273 жителей Бангладеш.
Для сравнения, в Ирландии проживает около 4,8 млн человек, и в 2017 году ее посетило более 9 млн посетителей. Здесь на одного туриста приходится примерно два местных жителя.
Благодаря своим превосходным прогулочным маршрутам, прекрасным пляжам и сафари, Бангладеш мог бы стать популярным местом для путешествий. Однако постоянные опасения в отношении безопасности, наводнения и крайняя нищета местного населения отпугивают всех, кроме самых бесстрашных путешественников.
25 наименее туристических стран мира:
место назначения (местные жители на одного туриста)
1. Бангладеш (1273)
2. Гвинея (372)
3. Молдова (323)
4. Индия (169)
5. Сьерра-Леоне (144)
6. Нигер (142)
7. Эфиопия (126)
8. Чад (111)
9. Мадагаскар (106)
10. Мали (102)
11. Буркина-Фасо (92)
12. Беларусь (69)
13. Судан (58)
14. Кот-д'Ивуар (47)
15. Танзания (47)
16. Бенин (44)
17. Папуа-Новая Гвинея (41)
18. Ангола (41)
19. Таджикистан (39)
20. Венесуэла (36)
21. Непал (36)
22. Кения (36)
23. Бразилия (32)
24. Уганда (30)
25. Соломоновы Острова (28)