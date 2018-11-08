Индия, Беларусь и другие: названы наименее туристические страны мира 8.11.2018, 15:48

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Наша страна заняла место между Буркина-Фасо и Суданом.

Если вы предпочитаете неизведанные туристические места, в которых вам не придется гулять в толпе других путешественников, отправляйтесь в Бангладеш. Эта страна возглавила рейтинг наименее туристических стран мира, составленный аналитиками Priceonomics на основе данных Всемирного банка, сообщает «Новое время».

По результатам сравнения количества ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения, эта страна в Южной Азии является наименее туристической точкой в мире, пишет Independent.

При более чем 160 млн граждан в 2014 году (последние данные Всемирного банка) ее посетило всего 125 тыс. туристов. Таким образом, на одного туриста в этой стране приходится 1 273 жителей Бангладеш.

Для сравнения, в Ирландии проживает около 4,8 млн человек, и в 2017 году ее посетило более 9 млн посетителей. Здесь на одного туриста приходится примерно два местных жителя.

Благодаря своим превосходным прогулочным маршрутам, прекрасным пляжам и сафари, Бангладеш мог бы стать популярным местом для путешествий. Однако постоянные опасения в отношении безопасности, наводнения и крайняя нищета местного населения отпугивают всех, кроме самых бесстрашных путешественников.

25 наименее туристических стран мира:

место назначения (местные жители на одного туриста)

1. Бангладеш (1273)

2. Гвинея (372)

3. Молдова (323)

4. Индия (169)

5. Сьерра-Леоне (144)

6. Нигер (142)

7. Эфиопия (126)

8. Чад (111)

9. Мадагаскар (106)

10. Мали (102)

11. Буркина-Фасо (92)

12. Беларусь (69)

13. Судан (58)

14. Кот-д'Ивуар (47)

15. Танзания (47)

16. Бенин (44)

17. Папуа-Новая Гвинея (41)

18. Ангола (41)

19. Таджикистан (39)

20. Венесуэла (36)

21. Непал (36)

22. Кения (36)

23. Бразилия (32)

24. Уганда (30)

25. Соломоновы Острова (28)