«Квартал 95» посвятил песню российским шпионам Петрову и Боширову 8.11.2018, 15:52

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Украинские артисты высмеяли сотрудников ГРУ.

Артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Степан Казанин ярко высмеяли подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова, которые на самом деле являются агентами ГРУ, пишет facenews.ua.

Песня российских шпионов

Так, артисты в шуточной форме описали реакцию Петрова и Боширова после того, как им предъявили подозрения в покушении на убийство, также высмеяв их сексуальную ориентацию и абсурдность показаний. Ролик с выступлением артистов "Квартала" опубликован на YouTube.

"Бизнесмены средней руки, и в туризме мы - новички. Но из всей британской красы, по душе нам шпиль и часы", - поется в строчках песни, с намеком на ранее озвученные показания отравителей Скрипаля относительно того, что в Солсбери они приехали просто "посмотреть на шпиль".