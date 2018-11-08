Фотофакт: Самые экстремальные варианты аренды жилья в Минске 8.11.2018, 16:11

В некоторых домах может поместиться до 30 человек.

Жизненные ситуации у студентов бывают разные. Когда каждая копейка на счету и финансовой поддержки от родственников ждать не приходится, обстоятельства вынуждают экономить на всем, в том числе на аренде жилья. Обычно молодые люди в складчину снимают старые квартиры и живут по два-три человека в одной комнате, но бывают и более экстремальные варианты. Журналисты onliner.by присмотрелись к ним поближе.

Один из коттеджей в Ждановичах приспособлен для проживания строителей. Впрочем, студентов здесь тоже могут приютить. Внутри царит брутальная атмосфера: неоштукатуренные стены, открытая проводка, металлические двухъярусные койки, стоящие прямо на бетонной стяжке. Своеобразный «лофт», проживание в котором стоит 120 рублей в месяц ($56,5).

Судя по фотографиям, некоторые койко-места сдаются прямо в помещении газовой котельной.

Коттедж может вместить до 30 человек. Из благ цивилизации есть электроэнергия, горячая вода, канализация, имеются душевые кабины. До центра города добираться удобно — электричка в пяти минутах ходьбы.

Слишком брутально? Один из альтернативных вариантов — спальные места в частном доме на улице Кобринской. Здесь комнаты хотя бы с отделкой и мебелью, да и проживание стоит дешевле — 106 рублей в месяц с человека ($50). Коммунальные платежи включены в эту сумму.

«Размещение по 4—5 человек в комнате, в основном парни. В доме все удобства, интернет, есть постельные принадлежности и необходимая посуда, — сообщается в объявлении. — В доме необходимо соблюдать правило общежития, курить можно на кухне и на улице, выпивать можно в меру, не конфликтовать с другими жильцами».

Весьма колоритный коттедж с лепниной и причудливыми потолками сдается где-то в Заводском районе Минска. 120 рублей с человека ($56,5), минимальный срок аренды койко-места — 1 месяц.

«Сдам койко-место в частном доме в Заводском районе. Для приезжих, студентов, строителям. Хорошее транспортное сообщение, до метро 10 мин. Чистая постель, Wi-Fi, парковка. Есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха», — сказано в объявлении.