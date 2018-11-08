Как экономика Беларуси стала заложницей амбиций Лукашенко 8.11.2018, 16:26

Госдолг растет как на дрожжах.

Госдолг Беларуси составляет порядка 40% ВВП. Это данные официальной статистики. Международные эксперты считают этот показатель заниженным примерно на 10%. Угрозу для экономики в высокой долговой нагрузке видят не только международные эксперты, но и местные чиновники, пишет ng.ru.

Согласно данным Белстата, весь госдолг на 1 октября составлял 44,6 млрд белорусских рублей (более 22 млрд долл.), что на 5,7% больше, чем было в начале года. Внешний долг при этом оценивается в 16,5 млрд долл. Это на 1,1% меньше, чем в начале года.

Белорусский Минфин утверждает, что размер госдолга приближается к 40%, и считает его большим, но не критичным. По оценкам международных экспертов, в частности Международного валютного фонда (МВФ), госдолг уже достиг уровня в 50% ВВП, что критично для любой экономики. Разный результат объясняется разными методиками подсчета. Правительство Беларуси не учитывает в составе госдолга гарантии, выданные госпредприятиям по их заимствованиям.

Применительно к теме госдолга тревогу международных экспертов вызывают два фактора – его стремительный рост и номинирование в иностранных валютах. Если еще 15 лет назад госдолг составлял 10% ВВП, то сейчас 50%, и 90% – это иностранные валюты, подчеркнул, выступая во вторник на экономической конференции в Минске, глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян.

По его данным, в сопоставимых с Беларусью странах этот показатель колеблется в пределах 20–40%. Усугубляет проблему госдолга тот факт, что, по мнению международных экспертов, в Беларуси не просматриваются надежные источники его погашения. Экономика сейчас в числе отстающих в регионе, она работает с отрицательной производительностью труда и не способна генерировать необходимые для расчетов по долгам суммы, считает Жак Миньян. В своем выступлении он напомнил, что еще в 1995 году по темпам экономического роста Белоруссия была второй в регионе, но за 23 года растеряла весь потенциал и оказалась в числе отстающих. Причина, по его мнению, в неэффективности созданной системы, которая забирает деньги у успешных и перераспределяет их в пользу неэффективных.

Напомним, что проблема неэффективности экономики, вызванная огромным госсектором, который искусственно поддерживается за счет бюджета, называется не в первый раз. Эксперты, и МВФ в том числе, призывают власти Беларуси реформировать госсектор и отказаться от директивного кредитования. Из-за неготовности властей к таким шагам во многом не состоялось сотрудничество с МВФ. При этом местные эксперты объясняют экономическую слабость политическими причинами, а именно опасениями Лукашенко потерять власть.

Если предприятия станут экономически сильными и финансово самостоятельными, то заставить их «правильно голосовать на выборах» будет очень сложно, рассуждают местные политологи и констатируют, что экономика страны стала заложницей политических амбиций Лукашенко.

Соответственно, долговые проблемы правительству приходится решать тем набором инструментов, которые разрешены Лукашенко. В данный момент можно взять новые долги, чтобы отдать старые. Выступая на прошлой неделе в парламенте, премьер-министр Сергей Румас заявил, что рост нагрузки на бюджет по обслуживанию госдолга вызывает у него наибольшую тревогу. По его словам, на эти цели идет каждый седьмой рубль из расходов бюджета. «Это те деньги, которые могли быть направлены на зарплату бюджетникам или повышение пенсий», – сокрушался глава правительства.

Выступая во вторник на экономической конференции, министр финансов Максим Ермолович

К сожалению, не так высоки и надежны и золотовалютные резервы Беларуси, чтобы обеспечить запас прочности, отмечают международные эксперты. Согласно данным Нацбанка, на 1 ноября они составили 7,1 млрд долл. и за октябрь выросли на 2,6%. При этом «резервы сейчас составляют 50 или 60% того, что мы считаем безопасным уровнем», оценил Жак Миньян. У Беларуси свой рецепт их увеличения. Максим Ермолович заявил, что в 2019 году планируется занять на международном рынке 500 млн долл., чтобы поместить их в резервы.

Единственный и надежный путь постепенного исправления ситуации – приватизация, рост частного сектора и структурные реформы, утверждают международные аналитики и местные независимые экономисты. Однако пока власти на этот шаг не пойдут, предпочитая популистские меры, утверждают эксперты.