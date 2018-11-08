Манфред Вебер cтал единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии от ЕНП 8.11.2018, 16:31

Манфред Вебер

Фото: EPA

Вице-президент немецкого ХДС набрал 492 из 619 голосов.

Европейская народная партия определила немецкого политика Манфреда Вебера своим единственным кандидатом на пост председателя Еврокомиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Вице-президент немецкого Христианско-демократического союза Манфред Вебер получил поддержку 492 из 619 делегатов Конгресса ЕНП, я Кий проходит в Хельсинки.

Его соперник, экс-премьер Финляндии Александр Стубб набрал 127 голосов.

"Я мечтаю о Европе, которая ни от кого не зависит, где мы трудимся, где создаем лучшие условия для жизни для всех европейцев", - заявил Вебер.

Он назвал своими приоритетами защите европейских границ и европейских ценностей. Также политик поделился своей мечтой, которая заключается в том, чтобы европейцы первыми изобрели лекарство от рака.

Если Вебер выигрывает выборы в Европарламент в мае, он может заменить на посту Жана-Клода Юнкера и стать первым немцем, который возглавит Европейскую комиссию за свыше 50 лет.