Госооблигации России посыпались после трех неудачных аукционов подряд 8.11.2018, 16:51

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Цены на долговые бумаги правительства РФ снова пошли вниз.

Нарастающая угроза санкций США и серия неудачных аукционов Минфина, похоже, покончили со стабильностью на рынке российского госдолга, пишет finanz.ru.

После продолжавшейся месяц паузы цены на долговые бумаги правительства РФ снова пошли вниз. На торгах в четверг индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа просел рекордно за месяц, а доходности долгосрочных выпусков обновили максимумы с октября.

Цена 9-летних ОФЗ 26207 к 14.10 мск опустилась до 97,4% от номинала - минимального с 15 октября уровня. Бумаги с погашением в 2033 и 2034 гг (ОФЗ 26221 и 26225) провалились на 0,5-0,6%, также оформив 3-недельные минимумы.

Состоявшиеся в среду аукционы снова оказались провальными: Минфин занял 11 млрд рублей из запланированных 20. Судя по выставленным заявкам, на размещение опять не пришли крупные российские банки, указывает аналитик БК "Регион" Александр Ермак: при отсутствующем спросе нерезидентов госбумаги покупают лишь мелкие игроки, при этом "агрессивно" требуя скидок к рыночным ценам.

По всей вероятности, участники аукционов играют против ОФЗ, пишут аналитики Райффайзенбанка. Рабочая стратегия выглядит следующим образом, описывают они: перед аукционом банки занимают короткие позиции (то есть берут ОФЗ в долг и продают). Затем на размещении Минфин не может продать облигации по рыночным ценам, дает скидки, котировки падают, а банки откупают бумаги и зарабатывают прибыль на возникающей разнице.

Продать ОФЗ в полном объеме Минфин не может уже три месяца подряд, отмечает Ермак. На результатах последнего аукциона сказалось возобновление разговоров о санкциях, риски которых выросли после выборов в конгресс США, добавляет он.

В начале недели Госдеп объявил, что Кремль не выполнил требования по химическому оружию, и начал процесс введения второго раунда ограничений по делу Скрипалей. По всей видимости, угроза станет реальностью в январе-феврале следующего года, говорит главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.

Запретить инвесторам покупать российские гособлигации Белому дому куда проще, чем наложить санкции на "Русал" или Сбербанк, рассуждает аналитик Exante Виктор Аргонов: госдолг РФ "составляет неуловимо малую толику от глобального рынка".

Под санкционным ударом в конечном итоге окажется рубль, предупреждает он: для российской валюты период, когда инвесторы, когда инвесторы могли попросту отмахнуться от санкционной риторики, вероятно закончен.

Курс доллара может подняться выше 70 рублей, а евро имеет шансы на рост до 80 на волне страхов вокруг рубля, предупреждает Аргонов.