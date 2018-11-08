Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 8.11.2018, 17:02

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 8 ноября доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0008 и составляет Br2,1219 (6 ноября - Br2,1211 за $1).

Евро подорожал на Br0,0031 до Br2,425 (6 ноября - Br2,4219 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0123 до Br3,2034 за 100 российских рублей (6 ноября - Br3,2157 за 100 российских рублей).