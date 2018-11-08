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Видеохит: Пассажиры такси отправились в поездку с необычным домашним питомцем

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  • 8.11.2018, 17:06

Снятая случайными прохожими сцена стала хитом Сети.

Далеко не все таксисты радуются, узнав, что у пассажира с собой имеется домашнее животное, пишет 120.su.

А вот неизвестный водитель из Куско (Перу) отличается от своих коллег. В его машину уселись пассажиры, которых сопровождал не обычный питомец вроде кошки или собаки, а пушистая альпака.

Сценка, снятая случайным прохожим, и удивила, и повеселила зрителей, и остаётся лишь надеяться, что животное оценит оказанную ему честь и будет вести себя в машине прилично.


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