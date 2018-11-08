Видеохит: Пассажиры такси отправились в поездку с необычным домашним питомцем

Видеохит: Пассажиры такси отправились в поездку с необычным домашним питомцем1
- 8.11.2018, 17:06
Снятая случайными прохожими сцена стала хитом Сети.
Далеко не все таксисты радуются, узнав, что у пассажира с собой имеется домашнее животное, пишет 120.su.
А вот неизвестный водитель из Куско (Перу) отличается от своих коллег. В его машину уселись пассажиры, которых сопровождал не обычный питомец вроде кошки или собаки, а пушистая альпака.
Сценка, снятая случайным прохожим, и удивила, и повеселила зрителей, и остаётся лишь надеяться, что животное оценит оказанную ему честь и будет вести себя в машине прилично.
Mientras tanto en Cusco pic.twitter.com/IKSQ8xEUh9— José Kusunoki (@jkusunoki) 4 ноября 2018 г.