В США не исключили приостановку дипотношений с Москвой 8.11.2018, 17:31

Вашингтон «всерьез рассматривает» введение дополнительных санкций.

Соединенные Штаты введут против России дополнительные санкции в связи с применением химического оружия, однако Вашингтон должен «тщательно просчитать, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность», пишет «Голос Америки».

Об этом сказал в среду днем, выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне, Роберт Палладино, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента.

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать за уведомлением Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия, Палладино сказал: «Мы сделали то, чего от нас требует закон – проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона».

Палладино отказался ответить на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции. Он заявил, что это «длительный процесс» и добавил, что США хотят ввести санкции «в полном соответствии с законом».

«Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно», – заявил Палладино.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривают ли власти США приостановку дипломатических отношений с Москвой в качестве одной из возможных санкционных мер, Палладино вновь повторил, что Госдепартамент «будет следовать требованиям закона». Он добавил, что не собирается «предсказывать» то, какие именно санкции в итоге будут введены против Кремля.

В августе Госдепартамент обещал ввести против России «очень жесткие» санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. Эти требования предусмотрены законом США от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения.

Вопрос о соблюдении Москвой требований американского законодательства возник после попытки отравления в Великобритании бывшего британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британская полиция пришла к выводу, что Скрипалей пытались убить с помощью нервно-паралитического яда класса «Новичок». Это отравляющее вещество было разработано в СССР и, по сведениям, до сих пор состоит в арсенале спецслужб России.