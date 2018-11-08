Как избежать мошенничества с банковской картой и почему это случается 8.11.2018, 17:35

Разбираться с такими делами очень не просто.

С банковской карты внезапно исчезли все деньги. В ХХІ веке мошенникам не нужен прямой контакт с жертвой, они могут не красть данные или саму карту, потому что нужные реквизиты вы сообщаете им сами. Невероятно, но факт, пишет «Витебский курьер».

Мошенничество посредством интернета — самое распространённое преступление в сфере высоких технологий. Раскрывать такие злодеяния непросто, похитители умело запутывают следы. В этом году в районе произошло уже 6 случаев хищения денежных средств с платёжных карточек (причём 4 — только за последние несколько недель). Как отметили в ОУР РОВД, причина роста числа киберпреступлений — появление новых форм совершения противоправных деяний. Одна из них — несанкционированный доступ к аккаунтам в соцсетях.

Взломав страницу кого-то из родных или друзей, мошенники от их имени просят срочно выслать на счёт, перевести на электронный кошелёк (указывают адрес) деньги, также предлагают вам написать им реквизиты вашей карты или отправить её фотографию, чтобы произвести данную операцию самостоятельно, не беспокоя вас. Предлоги могут быть различные, да и представиться мошенники могут кем угодно. Люди, ничего не подозревая, доверяют таким «близким» конфиденциальную информацию, коей злоумышленники не преминут воспользоваться.

Вопрос, как не попасться на удочку аферистов, актуален как никогда. Между тем защититься от таких киберзлодеев просто: не поленитесь удостовериться, что с просьбой к вам обратились именно друзья-родные, перезвоните им, придите на личную встречу (если они находятся поблизости). В общем, убедитесь, что это не афёра мистических взломщиков. Всё, что касается любых денежных переводов, онлайн-платежей и т. д., подвергайте тщательной проверке. Не стоит пренебрегать осторожностью, иначе вы рискуете стать жертвой преступных посягательств.