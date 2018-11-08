Футбольный эксперт: Вспомните, что белорусы в родных пенатах и «Баварию» обыгрывали 8.11.2018, 17:40

БАТЭ порой преподносит сюрпризы.

Экс-полузащитник московского "Спартака", футбольный эксперт Евгений Ловчев сделал неутешительный для белорусов прогноз на матч четвертого тура Лиги Европы БАТЭ — "Челси". Об этом пишет «Прессбол».

- Несмотря на то, что БАТЭ находится на последнем месте в группе, я думаю, что "Челси" они забьют. Во-первых, потому что БАТЭ — опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках, плюс играют дома. Да и вспомните, например, что они в родных пенатах и "Баварию" обыгрывали. В общем, этот коллектив порой преподносит сюрпризы. Не думаю, что сюрприз получится и на этот раз, так как "Челси" — безусловный фаворит противостояния, но вот забить БАТЭ вполне может, — считает эксперт.

Еврокубковая встреча пройдет 8 ноября на "Борисов-Арене" и стартует в 20.55.