«Долой самодержавие!» оценили в 30 базовых 7 8.11.2018, 18:05

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Фото: Hrodna.life

Гродненский суд оштрафовал Александра Лаврентьева на 735 рублей.

Суд Ленинского района Гродно рассмотрел административное дело участника пикета в годовщину октябрьской революции Александра Лаврентьева. Его обвинили в организации «несанкционированного массового мероприятия» по ч.3 ст. 23.34 КоАП, сообщает правозащитный центр «Весна».

Сотрудники милиции «охраняли» активистов еще с утра 7 ноября, чтобы они не могли присоединиться к официальной колонне митингующих. Активист Николай Соляник даже был задержан. Но в конце концов активисты все же вышли на площадь Ленина с плакатом "Долой самодержавие!". Постояв там, они направились на Советскую площадь. Там, в районе торгового дома "Неман" их с применением силы задержали.

Николая Соляника и Александра Лаврентьева завезли в РОВД Ленинского района Гродно. Туда после требования Соляника и других общественных активистов была вызвана скорая помощь. Врачи сделали Солянику укол и уехали.

Николая Соляника после составления протокола об административном правонарушении выпустили из РОВД, Александр Лаврентьев остался под стражей в ИВС.

После того, как Соляник отпустили, его снова задержали. Поздно вечером стало известно, что его поместили в больницу.

Судья Руслан Гурин вынес постановление о привлечении Лаврентьева к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 735 рублей.

Николай Соляник до сих пор находится в больнице.