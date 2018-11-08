Дарья Наумова стала вице-чемпионкой мира по тяжелой атлетике
- 8.11.2018, 18:10
Белоруска завоевала серебро в двоеборье в категории до 81 кг.
Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова завоевала серебро по сумме двоеборья на чемпионате мира-2018 в весовой категории до 81 кг. Золото завоевала испанка Лидия Валентин, бронза досталась Тамаре Салазар Арсе из Эквадора, сообщает «Прессбол».
Наша соотечественница также разделила малую золотую медаль в толчке, подняв штангу весом 137 кг.
Чемпионат мира-2018. Женщины, -81 кг
1. Лидия Валентин (Испания) — 249 (113+136) кг
2. Дарья НАУМОВА (Беларусь) — 245 (108+137) кг
3. Тамара Салазар Арсе (Эквадор) — 242 (105+137) кг