Топ-5 мужских фильмов для хорошего вечера 1 8.11.2018, 18:16

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Один из них - «Крепкий орешек».

Холодная погода – это еще не повод грустить. Чтобы настроение было лучше, предлагаем подборку хороших боевиков, которые красят любой холодный вечер, пишет segodnya.ua.

"Крепкий орешек"

Дядя Брюс Уиллис практически голыми руками поборол плохих парней, спас заложников и помирился с женой. Весь фильм он неоднократно доказывал, что у него "крепкие орешки".

"Последний самурай"

Действия происходят в Японии 70-х годов девятнадцатого века. Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый американский военный офицер, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.

"Карты, деньги, два ствола"

Парни, которые срывают большой куш, в то время как вокруг них планомерно вырезают друг друга бандитские группировки. Собственно, лучший пересказ фильма – это его название.

"Неудержимые"

Все три части понравятся любителям боевиков. Плохие парни, куча оружия, драки и главные герои боевиков в одном фильме. В лавных ролях: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Дольф Лунгрен, Джейсон Стэтхэм и другие.

"Перл Харбор"

Фильм рассказывает о любовном треугольнике главных героев, который предшествует нападению военно-морского и военно-воздушного флота Японской Империи на военную базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.