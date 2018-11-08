США: РФ проявила агрессию во время воздушного инцидента над Черным морем 4 8.11.2018, 18:35

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Американские военные назвали действия россиян «безответственными» и «опасными».

США призывают Россию прекратить свое опасное поведение над Черным морем в связи с очередным воздушным инцидентом.

Об этом написала в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Военно-морские силы США 5 ноября показали видео, на котором видно, как российский Су-27 перехватывает один из их самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем.

"Россия действовала безрассудно в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы призываем Россию прекратить свое опасное, безответственное и агрессивное поведение", - отметила Нойерт.

Американские военные назвали действия российских военных "безответственными" и "опасными" из-за "высокоскоростного прохода непосредственно перед самолетом".

По сообщению, перехват продолжался около 25 минут.

По сообщению Министерства обороны России, инцидент произошел 5 ноября около 10 утра.