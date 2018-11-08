Гродненец, который 12 лет создавал макет «идеального города», получил премию 8.11.2018, 18:44

Игорь Лапехо создал уникальный архитектурный макет родного города.

В этом году премия имени Ядковского, которая назначается за достижения в деле изучения и сохранения наследия Гродно, досталась Игорю Лапехо. Он создал уникальный архитектурный макет родного города, передает belsat.eu.

В рамках Дней Святого Губерта в Гродно традиционно вручают премию имени Ядковского. Эта премия возникла в 2012 году и вручается уже в седьмой раз тем, кто выступил в защиту или сделал вклад в развитие и сохранение историко-культурного наследия Гродно за прошлый год.

Фрагменты макета «Идеальной Гродно» Игоря Лапехо

На призовой фонд сбрасываются члены жюри

Это уникальный для Беларуси проект, ориентированный исключительно на один город и его культурное поле – на Гродно. Юзеф Ядковский, чье имя носит премия, был создателем исторического музея в Старом замке в предвоенное время, историком и собирателем старины.

Момент вручения премии имени Ядковского Игорю Лапехо

«Решение по номинантам и лауреату принимает Совет премии, – объясняет историк и член Совета Татьяна Касатая, – это около 15 человек, профессиональные историки в основном. В этом году премия – это грамота и призовой фонд. На фонд, что интересно, деньгами скидываются сами члены жюри, а не спонсоры или организации. В предыдущие годы была медаль с портретом Ядковского, но в этом году она заменена грамотой».

Ранее премию уже получали, например, создатель единственной в Беларуси аптеки-музея Федор Игнатович или «патриарх» гродненского краеведения и педагог Александр Гостев. Кто же на этот раз?

Момент вручения премии имени Ядковского Игорю Лапехо

«Этот человек давно уже должен был получить премию», – заметила Татьяна Касатая во время вручения грамоты Игорю Лапехо. Его достижение – макет «Идеальной Гродно», который занимает 16 кв. м и включает массу давно исчезнувших архитектурных сокровищ города: Дворец Радзивиллов, Фара Витовта, ратуша и т.д. – все здесь!»

12 лет работы и около 15-17 тысяч долларов

«Всегда приятно и вдохновляюще, когда люди видят плоды твоего труда и его оценивают, – отметил Игорь. – Надеюсь, что работа продолжится. Гродно будет не только лучшим городом в реальности, но и в макете, потому что аналогов в Европе фактически нет».

Игорь Лапехо

На создание макета у Игоря ушло 12 лет. Это на 80% его работа и примерно на 20% – помощь учеников. Общее количество денег, которые были вложены в проект, Лапехо оценивает в 15-17 тысяч долларов. Это частные средства автора. Сейчас макет находится в Культурном центре «Фестивальный» на улице Тельмана, 4 в Гродно, и его может увидеть каждый.

Татьяна Касатая

Игорь Лапехо отмечает, что это еще не конец работы. Есть пока не затронутые части города – парк Жилибера или Городница – которые еще появятся в форме макета и будут доступны всем интересующимся. Правда, теперь Лапехо больше надеется на помощь учеников, чтобы и в этом деле подрастала молодая смена.