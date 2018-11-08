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Николай Ходасевич: Есть ощущение, что БАТЭ не проиграет «Челси»

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  • 8.11.2018, 19:05
Николай Ходасевич

Матч БАТЭ – «Челси» пройдет сегодня на «Борисов-Арене» и начнется в 20.55.

Белорусский спортивный журналист оптимистично смотрит на шансы БАТЭ в матче с лондонским клубом.

«Просто есть ощущение, что БАТЭ завтра не проиграет. У борисовчан в этот вечер все должно быть хорошо. Просто чутье, просто настроение, просто впечатление, что можно сыграть как минимум на ничью», – сказал Николай Ходасевич в видеозаписи на своем Youtub-канале, передает «Трибуна».

Матч БАТЭ – «Челси» пройдет сегодня на «Борисов-Арене» и начнется в 20.55 по белорусскому времени.


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