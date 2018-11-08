10 малоизвестных фактов о Беларуси
- 8.11.2018, 20:16
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Некоторые факты вас удивят.
Беларусь в глазах туристов – да и многих местных жителей – представляется достаточно консервативной, если не скучной, страной. Но в действительности мы просто слишком мало знаем о собственной стране, чтобы уметь грамотно и успешно продавать то, что у нас есть, пишет np.by.
1. Туманный Альбион
Вы думаете, что речь идёт о Лондоне? В сравнении с британской столицей, столица Беларуси куда как туманнее. Так, среднегодовое количество осадков, по данным отечественного Гидрометцентра, составляет 700 мм, тогда как для Лондона это – жалкие 584 мм. И если в среднем в году над Минском солнце светит около 1.200 часов, то в Лондоне – целых 1.470.
2. Туристический «рассадник»
По оценке ООН и Евросоюза, белорусы являются самой путешествующей нацией. Во всяком случае, количество выданных шенгенских виз нашим соотечественникам является самым большим в мире (и с колоссальным отрывом от конкурентов). Ежегодно заветную наклейку в паспорт получает около миллиона белорусов. Более 2/3 виз выдаёт польское посольство.
Правда, сами белорусы себя путешественниками не считают, а визы используют для выездов в Литву и Польшу, причём самые популярные объекты «туризма» – это гипермаркеты.
3. «Богатые» туристы
Ещё один факт, связанный с туристическими активностями белорусов – в белорусских аэропортах отсутствуют лоукосты. Дешёвые рейсы отсутствуют абсолютно, что для большинства европейцев является свидетельством исключительной экономической состоятельности. Правда, те же европейцы, приезжая в Беларусь или знакомясь с экономическими показателями страны, сильно удивляются такому несоответствию.
4. Аэропорт «Минск-3»
Впрочем, дабы преодолеть сложности предыдущего факта, белорусские туристы активно используют возможности аэропорта «Минск-3». Для несведущих – это аэропорт Вильнюса, ближайшей европейской столицы и до начала ХХ века – белорусской территории. Тем более, что от Минска до Вильнюса – немногим больше 2-х часов езды на поезде. В любой из областных центров – минимум вдвое дольше.
5. Грамотная страна
Грамотность – во всяком случае, базовая (знание букв и умение читать и писать) – у белорусов отменная. ЮНЕСКО составил рейтинг всех стран мира по уровню грамотности, и Беларусь заняла 8-е место. Абсолютное большинство граждан нашей страны – более 99 процентов – умеют читать и писать.
Обязаны мы столь высоким показателем так называемому «всеобучу» – всеобщее базовое образование в Беларуси является обязательным для всех. И даже самые маргинальные слои этим самым «всеобучем» охвачены.
6. Достойные наследники Франциска
Книгоиздание, начатое для жителей наших территорий 500 лет назад Франциском Скориной, процветает. Последние 10 лет Беларусь входит в пятёрку лидеров Европы по числу изданных книг. Эти данные ежегодно собирает ЮНЕСКО и передаёт их в ООН для дальнейшей обработки. Правда, там пока до сих пор считают лишь бумажные издания, однако это и помогает нам держаться среди лидеров.
7. Лучше гор могут быть только горы
Одна из географических особенностей Беларуси – отсутствие естественных горных массивов. Причём эта характеристика делает Беларусь уникальным политическим объектом в Европе. Везде есть хотя бы невысокие, но горы.
Впрочем, этот дефицит восполняют люди: в Беларуси активно строятся горнолыжные центры на холмах и искусственных возвышенностях.
8. Мировой лидер горнодобывающей промышленности
В противоречие с предыдущим фактом входит промышленный фактор – Беларусь входит в тройку мировых лидеров в области добычи калийных солей. Так что, горнодобывающая промышленность есть, а гор – нет. Зато есть искусственные горы – отвалы породы в местах добычи калийных солей.
9. Десятое место в Европе по плотности столичного населения
И это было подтверждено официальными переписчиками населения. За последний век площадь столицы Беларуси – Минска – увеличилась более чем в 15 раз, а количество жителей – в 20 раз. По данным на 2017-й год население Минска подняло нашу столицу на 10-е место в Европе.
А вы говорите – «Минск не резиновый».
10. Беларусь – колыбель международного права
Юристы, получившие образование в Беларуси, скептически усмехнутся. В самом деле, колыбелью этой считается античность и римское право. А вот воспитанники Сорбонны понимающе кивнут. И в самом деле, в этом университете очень подробно изучают правовые нормы новейшего времени, и потому с огромным уважением относятся к Статуту Великого Княжества Литовского. Кстати, выпускник Сорбонны точно не скажет, что первой конституцией Европы была конституция 3 мая.