Кубок четырех наций: Беларусь победила Францию 1 8.11.2018, 21:29

Белорусские хоккеисты обыграли французов со счетом 5:2.

Сборная Беларуси одержала победу над командой Франции в рамках Кубка 4-х наций в Минске — 5:2, передает pressball.by.

Дубль оформил Андрей Степанов.

БЕЛАРУСЬ — ФРАНЦИЯ — 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков (Карнаухов); Хенкель — Денисов (к), А.Костицын — С.Костицын — Когалев; Воробей — Антонов, Гаврус — Ковыршин — Дроздов; Знахаренко — Бокун, Степанов — Развадовский — Парфеевец; Демков — Ремезов — Кислый; Крыскин, Феоктистов.

ФРАНЦИЯ: Бюис (Кеменер); Баази — Манавьян, Трей — С.Да Коста (к) — Флери; Галле — Экефей, Бозон — Реш — Бертран; Дорэ — Льорка, Леклер — Т.Да Коста — Майя; Роа — Барберо, Перре — Клеро — Дуэ.

Шайбы: 1:0 — Ремезов (21.15 — бол.). 1:1 — Перре (30.17 — бол.). 1:2 — Дуэ (31.10). 2:2 — Ковыршин (46.30 — бол. 5х3). 3:2 — Степанов (48.05 — бол.). 4:2 — Степанов (52.30). 5:2 — Парфеевец (52.54).

Матчи сборной Беларуси на Кубке 4 наций:

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия