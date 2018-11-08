Пассажирский самолет ушел в 150-метровое пике из-за ошибки пилота 8.11.2018, 21:33

1,999

Фото: PA

На борту были 44 пассажира и четыре члена экипажа.

Пилот рейса британской авиакомпании Flybe ошибся с настройками автопилота, что привело к резкому снижению самолета, отмечается в официальном отчете о расследовании инцидента, который вышел в четверг, передает ВВС.

Инцидент произошел 11 января. Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Белфаста в Глазго, резко потерял высоту сразу после взлета - он пикировал носом вниз более 150 метров в течение 18 секунд.

На борту были 44 пассажира и четыре члена экипажа.

По данным отчета Отдела по расследованию авиационных происшествий, после того как сработала аварийная сигнализация, пилот исправил ошибку на высоте 283 метра над землей.

Авиакомпания заявила, что приняла "оперативные меры по устранению недостатков".

В отчете говорится, что на высоте 411 метров пилот самолета Bombardier Dash-8 Q400 включил автопилот.

Когда высота достигла 457 метров, самолет начал резкое снижение, потому что датчик высоты на автопилоте был установлен на ноль футов.

Члены экипажа сообщили, что они увидели перед собой землю во время пике. Скорость самолета в этот момент составляла около 250 км/ч.

60-летний пилот отреагировал на сигнализацию в кабине почти мгновенно и выключил автопилот, сообщается в отчете. Полет, как и планировалось, завершился в Глазго, других инцидентов не было.

Авиакомпания Flybe после инцидента пересмотрела тренинги на симуляторах и дополнила контрольный перечень операций. В своем заявлении авиаперевозчик заявил, что "продолжает неукоснительно соблюдать высочайшие стандарты полетов".