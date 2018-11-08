Как бабушка зятя Трампа организовала побег из еврейского гетто в Новогрудке 8.11.2018, 21:41

Бабушка Джареда Кушнера вместе с другими узниками за пять месяцев прокопали тоннель длиной 200 метров.

Новогрудок – небольшой райцентр на западе Беларуси с населением меньше 30 тысяч человек, но при этом с богатым прошлым. Когда-то он был столицей Великого княжества Литовского, а в ХХ веке во время Второй мировой войны вошел в историю Холокоста смелым побегом из еврейского гетто, пишет «Настоящее время».

Побег организовала бабушка Джареда Кушнера – нынешнего советника президента США Дональда Трампа и его зятя.

В 1941 году недалеко от старинного замка оккупационные силы организовали гетто для местных евреев, куда попала и семья Райки Кушнер.

Тогда ей было 16 лет, в гетто оказалась вся семья Кушнер. Нацисты расстреляли ее мать, но Рая с братом смогли сбежать.

Вместе с другими узниками они за пять месяцев прокопали тоннель длиной 200 метров, а затем, в сентябре 1943 года, вывели через него на свободу около 250 человек. Райка присоединилась к партизанам и полтора года жила в лесах.

После войны Райка Кушнер попала в лагерь для беженцев в Чехословакии, потом переехала в Италию. В Венгрии она вышла замуж – ее муж Иосиф тоже был из-под Новогрудка. В 1949 году они эмигрировали в Америку и поселились в Бруклине, родили четверых детей. Один из них, Чарльз, стал потом отцом Джареда Кушнера.

После распада СССР Чарльз Кушнер приезжал в Новогрудок пять раз. Он поддержал строительство стены памяти с именами участников побега. На ней кирпичик, застрявший в стене, символизирует людей, которые не смогли уйти из гетто живыми. Проемы, через которые виден свет, символизируют тех, кто, как мать Чарльза Кушнера, вырвались на свободу.

Известно о 122 оставшихся в живых, 68 погибших и еще около 30, чья судьба до сих пор неизвестна, рассказывает создательница Музея еврейского сопротивления в Новогрудке Тамара Вершицкая. Она уже несколько лет проводит экскурсии для семьи отца Джареда Кушнера Чарльза, когда они посещают Новогрудок.

О президенте США в белорусском райцентре знают гораздо больше, чем о семье Кушнеров.

В следующий раз Чарльз Кушнер планирует посетить Новогрудок в 2019 году. Приедут ли вместе с ним сын Джаред со своей женой Иванкой Трамп, пока неизвестно.

За последние 25 лет в Беларусь не приезжал ни один высокопоставленный чиновник Белого дома. Последним таким гостем был президент США Билл Клинтон – он приезжал в Беларусь в январе 1994 года. Это было еще до Лукашенко, а Джареду Кушнеру за пять дней до того визита исполнилось 13 лет.