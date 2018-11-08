Непривитых белорусов будут пускать в Польшу 8.11.2018, 21:48

Никаких дополнительных ограничений на границе для белорусов не планируется в связи с корью.

В Польше активно начинают бороться с завозными случаями кори. СМИ сообщают, что наши соседи хотят запретить въезд иностранцам, у которых нет прививок от кори. Якобы это коснется прежде всего иностранцев с востока, что непосредственно касается и белорусов.

Пресс-секретарь Главной санитарной инспекции (Główny Inspektorat Sanitarny) Ян Бондар в комментарии Еврорадио успокаивает и говорит, что никакого запрета на въезд не планируется:

"В Польше много иностранцев, и не у всех есть прививки, а в Польше прививки детям обязательны. Поэтому мы будем обращаться к украинцам и белорусам, которые постоянно проживают в Польше, и будем им напоминать, что прививки для детей в Польше обязательные и бесплатные".

Ян Бондар добавляет, что никаких дополнительных ограничений на границе не планируется и рассказывает, какие наказания за отказ прививать детей угрожают родителям:

"В Польше сначала с родителями разговаривают, но, если есть сопротивление, то на них можно наложить штраф с целью выполнения обязанности. И в среднем это 1000 злотых (около 565 рублей, — прим.). И этот штраф может быть наложен несколько раз, пока родители не выполнят свою обязанность. Но мы в первую очередь всегда пытаемся разговаривать с такими родителями".

Отметим, что в четверг в Польше парламентские комиссии здравоохранения и социальной политики и семьи отклонили гражданский проект, предусматривающий ликвидацию обязательной вакцинации.

Таким образом, в Польше остаются обязательными более десяти видов вакцинации, от которых нельзя отказаться.