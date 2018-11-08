Кудрин предсказал россиянам дальнейшее падение уровня жизни 2 8.11.2018, 21:55

ФОто с сайта prostoinvesticii.com

Глава Счетной палаты РФ опроверг прогнозы правительства страны.

Прогнозы правительства РФ о том, что доходы населения вернутся к росту после трех лет беспрерывного падения, в этом году могут не оправдаться.

Об этом в четверг заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета ГосДумы по финансовым рынкам, передает finanz.ru.

"Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост (экономики) и будет наблюдаться рост реальных доходов населения, - сказал Кудрин депутатам. - Но сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными".

В 2019-м году улучшений также ждать не стоит, считает глава СП: скажутся девальвация рубля и новые изъятия в бюджет.

"И перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин - это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения", - цитирует Кудрина РИА Новости.

Напомним, реальные располагаемые доходы населения - то есть сумма за вычетом инфляции и всех обязательных платежей, - возобновили падение в августе (на 0,9%). В сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года.

В результате уровень жизни пробил "дно" кризиса, которое Росстат фиксировал в декабре. Так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.

В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.

В следующем году "затянуть пояса" придется еще на 2%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Настолько, по ее оценке, сократится потребление из-за повышения НДС и пенсионного возраста. В сумме эти две реформы заберут из кошельков 800 млрд рублей, подсчитала Орлова: на 500 млрд рублей подорожают продукты и товары, а 300 млрд - недополучат люди, которые могли бы выйти на пенсию.