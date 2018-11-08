На матче БАТЭ — «Челси» зафиксирован абсолютный аншлаг для «Борисов-Арены» 8.11.2018, 22:01

Во втором тайме белорусы уступают англичанам - 0:1.

В Борисове проходит матч групповой стадии Лиги Европы, в котором БАТЭ принимает «Челси».

На трибунах «Борисов-Арены» зафиксирован абсолютный аншлаг — 13 141 зритель, передает pressball.by.

Вместимость арены — 13121 кресел. Еще 20 позиций заняли инвалиды-колясочники.

На 52-й минуте счет в игре открыл Оливье Жиру.

В карьере Жиру это уже четвертый матч на территории Беларуси. В 2013 и 2016 годах форвард не сумел отличиться в играх за сборную Франции (4:2, 0:0). В минувшем сезоне он забил за «Арсенал» во встрече Лиги Европы против БАТЭ, передает «Трибуна».

Также Жиру проводит третью игру на «Борисов-Арене» (предыдущие две были за сборную Франции и «Арсенал»). В этих матчах на счету нападающего два гола.