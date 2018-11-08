Российским бизнесменам в элитном клубе указали на дверь 8.11.2018, 23:08

Почему Костина, Вексельберга и Дерипаску не пустили в Давос?

В Кремле обиделись за то, что организаторы Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе отказались принимать трех российских представителей бизнес-элиты: главу ВТБ Андрея Костина и миллиардеров Виктора Вексельберга с Олегом Дерипаской. По мнению пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, это больше навредит самому мероприятию. Правда, он не пояснил, как, пишет «Голос Америки».

«Отторгая таких предпринимателей, форум рубит свои основы, – сказал пресс-секретарь Владимира Путина. – Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем стали, не благодаря форуму. А Давос стал таковым благодаря таким бизнесменам».

Олег Дерипаска

О том, что организаторы форума отнесли перечисленную троицу к нежелательным персонам, накануне сообщила газета Financial Times. Все они находятся под американскими санкциями, что, по информации издания, и послужило причиной отказа им в допуске в элитный клуб.

«Это признак того, что международные организации все опасливее относятся к контактам с лицами, которые попали в "черный список" Вашингтона», – пишет газета (цитата по InoPressa).

Никаких иных препятствий, которые не позволили бы трем российским гражданам приехать в Давос, который они на протяжении последних лет не пропустили ни разу, выявлено не было.

Руководитель общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман считает это очень болезненным ударом по репутации конкретных бизнесменов и серьезным сигналом для всей российской элиты.

Виктор Вексельберг

«На первый взгляд, здесь никакого прагматического ущерба нет, но это этическая или эстетическая оценка, которая, конечно, оскорбительна и обидна, – сказал он. – Тем самым им как бы говорят: денег у вас, конечно, немерено, но путь в закрытый клуб вам заказан. Будут ли дальше применять и расширять подобную практику, неизвестно. Однако и исключить этого нельзя. Так что повод задуматься над своим поведением и выбором приоритетов налицо».

Кстати, тут есть еще одно обстоятельство, заметил политик: «Это демонстрация того, что ты не джентльмен, и кто-то при этом решит, что с таким человеком бизнес не стоит делать. Так что в долгосрочном пане это могут быть и материальные издержки».

По словам Леонида Гозмана, кольцо изоляции вокруг страны сужается, и это видно буквально с каждым днем.

«Но я боюсь того, что это не они нас окружают, а Кремль строит стену, отгораживающую Россию от остального мира. Как кто-то сказал, “не надо гадить соседу под дверь и не будет никакой русофобии”. Все процессы в конечном свете как-нибудь завершаются. И власть у нас когда-нибудь сменится, из Донбасса мы уйдем, и все будет нормально. Но восстанавливать разрушенные контакты и доверие к себе придется, наверное, еще не одно поколение», – резюмировал он.

В свою очередь, экономическому обозревателю Семену Новопрудскому кажется, что так называемые моральные санкции «в виде ритуальных жестов» на деле оказываются более болезненными для российской элиты, чем финансовые санкции. В этом смысле для него показательно, что историю с недопуском Костина, Вексельберга и Дерипаски в Давос публично прокомментировал Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Конечно, для всех это решение во многом оказалось неожиданным, – подчеркнул он. – Тем более, что организатор форума – Клаус Шваб – всегда воспринимался Кремлем как человек, входящий в обойму друзей, но никак не противников. И совершенно точно, что это сигнал для российской элиты. Тут важно понимать, что Дерипаска и Вексельберг – в значительной степени некоторые посредники между Кремлем и международными финансовыми структурами».

Миллиардеры исполняли и деликатные политические поручения, напомнил обозреватель: «В частности, как раз Дерипаска подозревался в том, что он финансировал ужин, на котором присутствовал бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт вместе с Владимиром Путиным. На самом деле Дерипаска – человек, который, так или иначе, является в сознании международных элит полпредом Кремля. И то, что он и Вексельбергом попали под точечные американские санкции в апреле нынешнего года, отнюдь не случайно».

Андрей Костин

По оценке Семена Новопрудского, посланный сигнал означает, что вся российская элита становится или может стать нерукопожатной.

«Давос, помимо прочего, – это важная неформальная инстанция. За годы своего существования он зарекомендовал себя как место сбора людей, которые принимают решения, экономически важные в масштабах всего мира. И исключение из списков гостей форума ключевых персон российского бизнеса, связанных с властью, разумеется, очень показательный акт. Он говорит о том, что моральная изоляция страны усиливается», –заключил он.

Очередной форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года. Основной его темой станет «глобализация и взаимодействие в период четвертой индустриальной революции».