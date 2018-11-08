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Топливо в Беларуси подорожает на 17%?

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  • 8.11.2018, 23:15

Похоже, цены теперь будут поднимать больше, чем на копейку.

Нынешняя цена на топливо – несправедлива, заметил вице-премьер. Поэтому ее обязательно изменят – поднимут. Не менее чем на 17 процентов. Вот только если ее поднимать как сейчас, по копеечке, то пройдет 12 лет, прежде чем справедливость восторжествует. Или власти выберут другой способ?

Справедливости ради, в «Белнефтехим» заявляют, что пока удорожание останется в пределах еженедельной одной копейки, а не цента, пишет «Белсат».


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