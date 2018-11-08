Топливо в Беларуси подорожает на 17%? 2 8.11.2018, 23:15

Похоже, цены теперь будут поднимать больше, чем на копейку.

Нынешняя цена на топливо – несправедлива, заметил вице-премьер. Поэтому ее обязательно изменят – поднимут. Не менее чем на 17 процентов. Вот только если ее поднимать как сейчас, по копеечке, то пройдет 12 лет, прежде чем справедливость восторжествует. Или власти выберут другой способ?

Справедливости ради, в «Белнефтехим» заявляют, что пока удорожание останется в пределах еженедельной одной копейки, а не цента, пишет «Белсат».