В резиденции генконсула Саудовской Аравии нашли улики по делу Хашогги 1 9.11.2018, 8:07

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ФОТО: ZUMAPRESS.COM /GLOBAL LOOK PRESS

Следователи обнаружили остатки кислоты.

Следователи обнаружили остатки кислоты и других химикатов, которые могли быть использованы для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашогги, во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в генпрокуратуре Турции, передает liga.net.

По данным источника, следы химических веществ и кислоты нашли в колодце на территории резиденции. Турецкие следователи взяли образцы со стенок колодца во время обысков резиденции в прошлом месяце.

Отмечается, что в ночь с 16 на 17 октября, когда турецкие следователи работали в резиденции и им не дали полного доступа к саду и колодцу, они сумели взять образцы с верхней части колодца. Образцы исследовали и обнаружили в них плавиковую кислоту и другие химикаты.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Эр-Рияд отказал Турции в выдаче 18 подозреваемых в деле об убийстве Хашогги.

Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек утверждал, что тело якобы нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула, хотя власти СА не давали разрешения на его обыск. Позднее появились заявления о том, что журналиста задушили и расчленили, затем - что его тело растворили в кислоте.