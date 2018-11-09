В Лондоне появились сатирические билборды с Путиным
- 9.11.2018, 8:00
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В российском посольстве пока не прокомментировали ситуацию.
В Лондоне группа анонимных активистов разместила по всему городу билборды, которые намекают на роль российской власти, в частности разведки и президента РФ Владимира Путина, в Brexit.
Об этом в четверг, 8 ноября, пишет Reuters.
Издание отмечает, что Великобритания заявила, что не нашла никаких доказательств того, что Россия вмешалась в голосование по Brexit в марте 2016 года. Кремль также неоднократно отрицал даже попытки вмешательства, хотя противники Brexit ставили эти заявления под сомнение.
На билбордах изображен президент России Владимир Путин, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - лозунг: "Отметим красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает кириллическую "Я".
Группа анонимов, которая утверждает, что стоит за билборд-кампанией, заявила, что она является "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которые стремятся к признанию своей истинной роли в голосовании по Brexit".
"Группа надеется преодолеть недавнюю необоснованную негативную "популярность" ГРУ, разместив рекламу, которая освещает свою роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС", - заявила группа, которая называет себя "Гордым медведем".
Кроме того, эта группа в своем Twitter обнародовала видео, на котором Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аррона Бэнкса. "Люди крошечного острова - пришло время праздновать", - говорится в видео.
We are #PROUDBEAR, collective of Russia GRU officers who help make #Brexit WINNING. Pay 💰💰💰 here to celebrate TOGETHER SUCCESS! >> https://t.co/Vsz8exlndk 🇷🇺🏴 pic.twitter.com/EZYIXRkrfQ— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 7 ноября 2018 г.
Участники группы "Гордый медведь" также попросили финансирование, чтобы разместить большой рекламный щит на вокзале. На нем должны восхваляться экономические возможности торговли с Россией после Brexit, "включая бурную торговлю водкой".
В общении с агентством представитель анонимной группы заявил на русском языке, что он обеспокоен здоровьем российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы.
Группа также выразила солидарность с российскими журналистами. В то же время представитель группы отказался признаться, кто стоит за этой кампанией.
Отмечается, что в российском посольстве пока не прокомментировали ситуацию.