В Лондоне появились сатирические билборды с Путиным 9.11.2018, 8:00

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Фото: Proud Bear ‏

В российском посольстве пока не прокомментировали ситуацию.

В Лондоне группа анонимных активистов разместила по всему городу билборды, которые намекают на роль российской власти, в частности разведки и президента РФ Владимира Путина, в Brexit.

Об этом в четверг, 8 ноября, пишет Reuters.

Издание отмечает, что Великобритания заявила, что не нашла никаких доказательств того, что Россия вмешалась в голосование по Brexit в марте 2016 года. Кремль также неоднократно отрицал даже попытки вмешательства, хотя противники Brexit ставили эти заявления под сомнение.

На билбордах изображен президент России Владимир Путин, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - лозунг: "Отметим красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает кириллическую "Я".

Фото: Proud Bear ‏

Группа анонимов, которая утверждает, что стоит за билборд-кампанией, заявила, что она является "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которые стремятся к признанию своей истинной роли в голосовании по Brexit".

"Группа надеется преодолеть недавнюю необоснованную негативную "популярность" ГРУ, разместив рекламу, которая освещает свою роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС", - заявила группа, которая называет себя "Гордым медведем".

Кроме того, эта группа в своем Twitter обнародовала видео, на котором Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аррона Бэнкса. "Люди крошечного острова - пришло время праздновать", - говорится в видео.

Участники группы "Гордый медведь" также попросили финансирование, чтобы разместить большой рекламный щит на вокзале. На нем должны восхваляться экономические возможности торговли с Россией после Brexit, "включая бурную торговлю водкой".

В общении с агентством представитель анонимной группы заявил на русском языке, что он обеспокоен здоровьем российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы.

Группа также выразила солидарность с российскими журналистами. В то же время представитель группы отказался признаться, кто стоит за этой кампанией.

Отмечается, что в российском посольстве пока не прокомментировали ситуацию.