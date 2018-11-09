Андрей Сидоренко: Команда показала характер, нужно верить в свои силы

Андрей Сидоренко: Команда показала характер, нужно верить в свои силы2
- 9.11.2018, 8:52
Главный тренер сборной Беларуси – о победе над Францией в «Кубке четырех наций».
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко прокомментировал победу над Францией (5:2) на «Кубке четырех наций». Отметим, что этот матч был первым для главного тренера после назначения, пишет tut.by.
— Коллега сказал, что французы хорошо провели два первых периода. Я с ним согласен. Мы слишком робко начали. Хочу отметить Дмитрия Мильчакова, который на этом отрезке отлично отработал в воротах. В третьем периоде мы внесли некоторые изменения, а команда продемонстрировала характер. После голов в большинстве команда уже почувствовала кураж.
— В третьем периоде вместо Когалева с Костицыными начал играть Демков. С чем связана эта замена?
— Почувствовали, что это пойдет на пользу. Этой тройке нужна была свежесть. Кстати, и звено Развадовского после этого заиграло свежее.
— Впереди у команды два матча за два дня, а затем «Динамо» ждет тяжелая серия против уральских команд. Планируете ли дать отдохнуть, например, братьям Костицыным, проведшим сегодня много времени?
— Да, прекрасно осознаю, какая сложилась ситуация. Ротация будет уже в завтрашнем матче.
— Ощущали ли волнение перед игрой?
— Конечно, переживал. Волновался, будет ли баланс, как сыграют атака и оборона.
Хорошо, что команда показала характер. Нужно верить в свои силы.