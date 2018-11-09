На пенсию бизнес-классом 19 Ирина Халип

9.11.2018, 8:58

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Ирина Халип

Скоро на минских улицах станет не чисто, а стерильно.

Трудовой стаж моей свекрови – 64 года. Хватит на две человеческие жизни, но она по-прежнему работает. Недавно я спросила, сколько же составляет ее пенсия. Легкомысленно подумала: мало ли, вдруг за двойную трудовую биографию дают двойную пенсию? И пенсионерами, которые продолжают работать, движет просто жажда наживы?

Ничего подобного, оказалось, и даже более того: свекровь точно не знает, какую пенсию ей от щедрот своих отжалело государство, потому что оно выплачивает отнюдь не все: часть оставляет себе, родимому, за то, что она продолжает работать. Учитывая, что, по данным министерства труда и соцзащиты, в Беларуси каждый четвертый пенсионер продолжает работать, чиновникам весьма приличная копеечка экономится, которую потом можно замечательно «освоить» в виде надбавок и премий за безупречную службу.

А на днях к нам в гости приезжали родственники – тоже пенсионеры, только израильские. Историю про невыплаты части пенсий тем, кто продолжает работать, они слушали с таким недоверчивым видом, будто российское телевидение смотрят. Аккуратно спрашивали: ты, наверное, что-нибудь перепутала, чего-то не поняла?.. Пенсия ведь, говорили, – величина постоянная. Если дожил до пенсионного возраста – получи и распишись. А будешь ты работать дальше или решишь насладиться отдыхом – твое личное дело и твой личный выбор, государство сюда не вмешивается.

Мои родственники уехали в Израиль 28 лет назад, в 1990 году. Обычная советская семья – инженер и учительница – стала такой же обычной израильской семьей. Много и тяжело работали (разумеется, отработав и больше четверти века в СССР), нелегко вначале жили, бизнесом не занимались – все время работали по найму. Теперь они – обычные израильские путешествующие пенсионеры. Объяснили: у них в Израиле тоже есть социальные пенсии, которые назначаются всем гражданам, достигшим пенсионного возраста.

Но, кроме того, есть накопительная пенсионная программа - отчисления от заработков в тамошний страховой фонд. И если в Беларуси человек по каким-то причинам попал в пенсионную ловушку и не накопил нужный страховой стаж, то он может рассчитывать лишь на сорокадолларовую социальную пенсию после 60 лет, а если накопил – то на трудовую пенсию. А у них, в маленьком государстве с непростой жизнью, одно к другому не имеет никакого отношения. Трудовую пенсию ты обеспечиваешь себе работой, а социальную тебе будет выплачивать государство просто потому, что ты его гражданин, а у всякого нормального государства есть обязанности перед своими гражданами. И одна из главных – обеспечение достойной старости.

В Минск мои родственники прилетели бизнес-классом – сами понимаете, возраст, уже хочется немного больше комфорта во время перелетов. А я, естественно, на минуту представила их не израильскими, а белорусскими пенсионерами – инженером и учительницей. Вот даже не на минуту, а на секунду вообразила, как белорусская учительница покупает на свою пенсию билет бизнес-класса со словами «ну возраст уже не тот, спина побаливает, хочется в самолете сесть поудобнее». Такое действительно может быть разве что секундной фантазией, потому что уже на второй секунде действительность напомнит о себе и спросит «ты что, забыла, где живешь?». Нет-нет, спасибо, я помню. Такое не забывается. Извините за фантазии.

Кстати, можно и вообще без фантазий. Минтруда утверждает, что в прошлом году в пенсионную ловушку попали 3600 белорусов – те, которым не хватило страхового стажа и которые оказались в невесомости: пенсионный возраст наступил, а до социальной пенсии еще жить и жить. А по данным Евростата, в том же прошлом году 50 тысяч белорусов получили вид на жительство в странах Евросоюза. Какая связь? Да прямая. На каждого не получившего пенсию белоруса приходится 14 уехавших из страны. И это только в Европу. Если добавить сюда Америку, Израиль, Украину, Россию и множество других стран, дойдем до пятидесяти, если не до сотни, не сомневайтесь.

Все эти люди всего лишь уехали от государства, которое, лежа на бархатных подушках, считает, будто все они ему должны, и готово мошенничать, врать, подличать, только бы не дать своему гражданину прожить жизнь достойно. Так что уехавших граждан теперь назад никаким бизнес-классом не заманишь. Зато на минских улицах скоро станет не чисто, а стерильно. Потому что даже единственный на три улицы фантик будет некому выбросить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org