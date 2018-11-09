Ученые назвали быстрый способ взбодриться утром 9.11.2018, 8:55

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Он называется «кофейный сон».

Ученые из США назвали лучший способ взбодриться за 20 минут. Он называется «кофейный сон», пишет hronika.info.

Суть метода для быстрого пополнения организма энергией заключается в том, чтобы утром, после пробуждения, заварить себе крепкий кофе, в скором темпе его выпить и возвратиться в постель для продолжения сна, предварительно поставив будильник на 20 минут. Также подобное можно практиковать в обед, когда клонит в сон. Данная «хитрость» действует следующим образом: кофеин, достигая тонкой кишки, впитывается кровью и транспортируется ею в мозг, где «вклинивается» в рецепторы на место аденозина – молекулы схожей формы. Являясь побочным продуктом работы центрального отдела нервной системы, при достижении высокого уровня концентрации она подключается к упомянутым рецепторам, в результате чего человек чувствует усталость. Когда из-за кофеина путь к рецепторам блокируется, аденозин не может туда попасть.

Помощь в данном случае «кофейного сна» заключается в следующем: в процессе данного физиологического состояния покоя и отдыха мозг очищается от аденозина, но если человек будет пребывать в нем дольше, чем 15-20 минут, может наступить глубокая фаза сна, и для выхода из нее необходимо определенное время. Если же человек заснет на непродолжительный промежуток, организм избавится от аденозина и высвободит место для кофеина, для попадания которого в мозг необходимо до 20 минут. В итоге напиток прибавит организму бодрости и энергии.

Вместо кофе можно использовать чай, но в нем кофеина меньше, а потому эффект окажется слабее. Также не следует беспокоиться, если после выпитого напитка не удастся заснуть – можно провести это время в расслабленном состоянии. Главное – обязательно встать через 20 минут, чтобы организм не вошел в глубокую фазу сна.