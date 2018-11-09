Белорусов за границей записали в особую категорию «тунеядцев» 27 9.11.2018, 9:16

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Система по отъему денег будет «совершенствоваться».

Уже в следующем году «тунеядцы» начнут по-новому платить государству, сообщает kp.by.

Вместо фиксированного штрафа в 20 базовых им придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: с 1 января 2019-го - горячую воду, а с 1 октября 2019-го - отопление и газовые колонки. Правда, касается это только тех «тунеядцев», которые являются плательщиками коммунальных услуг - например, собственниками квартиры.

А теперь в Минтруда рассказали, как быть тем, кто работает или учится за границей. Если они не хотят оплачивать коммуналку в полном объеме, то могут доказать, что все это время находятся в другой стране. Сделать это можно за три шага.

Шаг 1. Оформить правильные документы.

Они должны доказывать, что вы действительно работаете или учитесь за границей. Для работающих это могут быть, к примеру, копия контракта или лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности, для студентов - копия справки из вуза или договора на оказание образовательных услуг. Документы нужно официально перевести на русский или белорусский и заверить у нотариуса или апостилем.

Шаг 2. Передать их в комиссию.

Копии документов вместе с заверенным переводом можно отправить в комиссию по координации работы по содействию занятости населения по электронной почте (адреса есть на сайтах исполкомов или администраций районов в городах), обычной почтой, а также принести документы в комиссию. Делать это самому не обязательно, можно попросить родственников или друзей.

Шаг 3. Успеть до дедлайна.

Первые списки «тунеядцев» должны появиться к 1 февраля следующего года. А значит, чтобы в него не попасть, нужно успеть представить документы до 21 января. С учетом того, что списки будут обновляться раз в квартал, дальше дедлайны будут такими: 21 апреля, 21 июля, 21 октября и 21 января.

Возникает вопрос: если за границу вы уехали надолго, придется ли повторно высылать документы каждые три месяца? В Минтруда уточняют, что решение о том, на какой период не включать вас в список неработающих, будут принимать на основании ваших документов. Если у вас контракт на год, значит, и тунеядцем вы не будете считаться тоже год. В дальнейшем система по отъему денег еще будет «совершенствоваться».

Пока непонятно, как быть тем, кто за границей живет, но при этом не работает и не учится - например, вышел замуж или женился.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.