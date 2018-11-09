На севере Беларуси появился новый для наших широт хищник 8 9.11.2018, 9:31

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Ранее этот вид встречался только в южной фауне.

На прошлой неделе один из егерей охотничьего хозяйства «Красный Бор» сообщил о находке на обочине дороги сбитого автомобилем молодого самца непонятного животного, то ли собаки, то ли гибрида собаки и волка, то ли шакала. Возникло много споров. Осмотр тела добытого животного практически не оставил сомнений в том, что данное животное является никем иным как представителем южной фауны – золотистым шакалом (Canis aureus), пишет в статье на сайте wildlife.by заведующий генетической лабораторией, кандидат биологических наук Андрей Файбич.

Несколько последних лет в соответствующих кругах довольно активно обсуждался вопрос присутствия этого вида на территории Беларуси. О встрече со «странными животными» неоднократно сообщало охотничье сообщество, в распоряжении имелось несколько фотографий. Даже были сохранены фрагменты тела, но из-за неправильного хранения их невозможно было использовать для идентификации. Окончательная точка в данном вопросе было поставлена в этом году, когда было получено заключение генетической экспертизы, после чего золотистый шакал официально прописался в списке териофауны нашей страны.

Однако большинство сообщений о встрече с данным видом приходило с юго-западных регионов нашей страны. В северной части Беларуси до сих пор регистраций золотистого шакала не наблюдалось. Для подтверждения того, что впервые отмеченный золотистый шакал на севере Беларуси действительно принадлежит к данному виду, генетической лабораторией научного центра охотничьего хозяйства «Красный Бор» была проведена соответствующая экспертиза.

Был расшифрован участок последовательности митохондриальной ДНК, широко используемый в практике видовой и подвидовой идентификации. Полученная последовательность была сравнена с аналогичными референсными последовательностями из Международного генетического банка, принадлежащими как золотистому шакалу, так и некоторым близкородственным видам.

Результаты проведенного генетического анализа подтвердили тот факт, что обнаруженное на территории охотничьего хозяйства «Красный Бор» животное принадлежит к виду золотистый шакал. Таким образом, на сегодняшний день мы можем констатировать начавшуюся экспансию этого вида по всей территории нашей страны. Очевидно, что этому способствуют достаточно мягкие зимы последних лет.

В последние десятилетия золотистый шакал активно продвигается по территории Европы в северном направлении. Он уже стабильно заселяет территории соседних с нами государств – Польши, Литвы и Латвии. Являясь всеядным оппортунистом, золотистый шакал с легкостью займет свою трофическую нишу в экосистемах нашей страны. Животные этого вида могут активно посещать хозяйственные подворья, питаясь различными отходами либо мелкими домашними животными. Непосредственной опасности для человека золотистый шакал не представляет, за исключением случаев заболевания бешенством.

Какого рода конкуренцию золотистый шакал составит в устоявшемся в условиях Беларуси сообществе хищников, покажет время. Определенно возросшая численность золотистого шакала будет иметь угнетающий эффект на популяцию лисицы. Также определенную угрозу он может представлять для наземно-гнездящихся видов птиц.

Открытым остается вопрос относительно статуса золотистого шакала. В соответствии с положениями международных конвенций можем ли мы называть данный вид чужеродным или инвазивным? Скорее всего, нет. Также открытым остается вопрос, когда же соответствующие министерства и ведомства определятся с охотничьим статусом золотистого шакала в Беларуси? Скорее всего, как обычно, когда уже будет слишком поздно. Время покажет.