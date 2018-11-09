Николай Черноус-младший продолжает бороться за отмену декрета о «тунеядцах» 4 9.11.2018, 9:40

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Барановичский активист обратился в ООН.

Восьмого ноября активист из Баранович, юристконсульт Николай Черноус-младший после безрезультатной борьбы за свои права в белорусских судах подал жалобу в Комитет по правам человека ООН, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Жалоба касается нарушения его права свободно высказывать свое мнение. Так, 6 февраля 2017 года Николай Черноус-младший вместе с другими гражданами пришел к зданию Инспекции Министерства по налогам и сборам в Барановичах, чтобы передать подписи жителей города за отмену декрета №3 и собрать дополнительные подписи.

Через некоторое время он узнал, что на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.23.34 КоАП РБ. А далее, 20 марта, судья барановичского суда Оксана Копач признала Черноуса виновным в правонарушении и оштрафовала его на 25 базовых величин (575 рублей). Николай Черноус обжаловал штраф в Брестский областной суд, однако решение районного суда осталось неизменным. Теперь Николай Черноус решил обратиться в международный орган для защиты своих прав.

Правозащитники ПЦ «Вясна» из Баранович Сергей Говша и Александр Войтешик, которые помогали Черноусу с подачей жалобы в КПЧ, отмечают, что преследование за сбор подписей грубо нарушает право граждан на мирные собрания, закрепленное в ст. 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Напомним, что жалобу, которая касается того же инцидента, в мае в Комитет по правам человека ООН подал отец Черноуса-младшего – Николай Черноус.