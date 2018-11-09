Сокровища ЮНЕСКО: Как белорусы на один день становятся «колядными царями» 9.11.2018, 9:55

История уникального обряда из Копыльского района.

Нередко кажется, что в сокровищницу по определению попадают только материальные ценности. Однако это совершенно очевидно не так. Пример тому – обряд «Колядные цари», который был включен в сокровищницу мировой культуры комитетом ЮНЕСКО как уникальный пример нематериального культурного наследия белорусов, пишет np.by.

Предыстория

Период, впоследствии приуроченный христианскими конфессиями к Рождеству Христову, не зря так любим белорусами. Ведь празднование на протяжении двух недель (а порой и дольше) колядных праздников заложено в самом культурном коде белорусов. И период этот, начинающийся с самой темной (и самой короткой) ночи года, требовал постоянного движения в обществе, праздничных торжеств, противостояния всем силам зла и тьмы.

Да-да, привнесенный в нашу современность кельтский Хэлоуин бледнеет по сравнению со страшными сказками, рассказываемыми нашими предками об «обратной, темной стороне жизни» в период самых темных ночей. И да, традиции колядования – то есть, пожелания удачи и благополучия хозяевам со стороны ряженых – в той или иной форме присутствовали во всех регионах нашей страны.

Колядные цари

Колядные цари – уникальная разновидность колядной традиции, зафиксированная (и до сих пор существующая) в Копыльском районе Минской области (деревня Семежево). Признана достойной включения в международный список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2009 году.

Причем что удивительно – традиция проведения этого особого, почти карнавального представления, начинается в далеких XVII- XVIII веках. Колядование здесь приобрело уникальные черты – помимо традиционных песен и переодеваний в тотемных животных, которые можно встретить почти повсеместно, здесь показывались полноценные представления у каждого дома. Разумеется, с угощением для всех участников представления. Легенды, сохранившиеся в деревне, говорят, что прародителями карнавальных представлений были солдаты, расквартированные недалеко от деревни. Однако традиция прижилась и трогательно сохранялась вплоть до начала ХХ века, когда с национальными традициями расправлялись более чем жестоко.

В 1996 году обрядовое действие было восстановлено, благодаря усилиям местных жителей и фольклористов.

Персонажи

В отличие от других колядных представлений, где гендерные роли были не слишком строго распределены, Колядные цари – это сугубо мужской обряд. Даже женские роли (а таковые в постановке «Царь Максимильян», которую чаще всего воплощают Цари), исполняли переодетые юноши. Что действительно уникально для белорусского народного театра (вот, к примеру, японцев этим вовсе не удивишь, их традиционный театр веками был закрыт для актрис).

Все участники создавали собственные, уникальные и передававшиеся в семьях как наибольшая ценность, костюмы. Основой их были белые сорочка и брюки, а также традиционные семежевские тканые пояса. Головы венчали высокие шапки.

Персонажи сражались друг с другом, лечили раненых, «помогали» хозяйкам готовить традиционные колядные кушанья. И, конечно же, желали хозяевам долгих лет и благоденствия домам. И в деревне издревле считалось, что посещение «царей» гарантирует дому и хозяевам богатый и успешный год. Особенно их ждали в тех домах, где в течение прошедшего года происходили неприятности. Так, до сих пор в деревне существует поверье, что проведение такого обряда – наилучшая профилактика тяжелых заболеваний, смертности (в особенности – детской), а также бытовых проблем в виде пожаров, неурожаев и так далее.

Удивительно, что современные верования сельчан недалеко ушли от верований их предков. А потому и участвовать в обряде стремятся мужчины от мала до велика. При этом допускаются только те, кто не имеет широко известных провинностей перед односельчанами. И в этом ограничении тоже заложена великая мудрость – ведь «цари» и после завершения колядных представлений – самые желанные гости в домах, а неженатые парни – завидные женихи. А все потому, что были признаны достойными надеть белые одежды (белый – цвет чистоты, добра).

Вы думали, что только для невесты белый цвет – символ невинности – желанен? Так вот нет – и обряд подчеркивает это. Наши предки были уверены – желать добра и благополучия может только хороший человек. И наверняка были правы.