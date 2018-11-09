Bloomberg (США): Русским миллиардерам некуда бежать 4 9.11.2018, 9:48

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Дмитрий Рыболовлев

Уроки дела Рыболовлева.

Задержание Дмитрия Рыболовлева в Монако для проведения допроса стало очередной головной болью для этого российского миллиардера и сигналом для других состоятельных россиян, которые мечтают избавиться от всех своих активов на родине, как это сделал Рыболовлев. Это сигнал о том, что в сегодняшнем политическом климате Запад уже не так доброжелательно относится к их деньгам и привычкам, как раньше, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский (перевод – inosmi.ru).

Рыболовлев известен в Америке как человек, заплативший в 2008 году Дональду Трампу 95 миллионов долларов за особняк в Палм-Бич, штат Флорида, что в два раза превышает ту сумму, за которую Трамп купил его в 2004 году. Оппоненты Трампа считают эту сделку подозрительной, утверждая, что это составная часть предполагаемой российской помощи нынешнему президенту. Но Рыболовлев хорошо известен своими большими тратами. Свидетельством тому является его давняя вражда со швейцарским торговцем предметами искусства Ивом Бувье (Yves Bouvier), которого российский магнат обвиняет в завышении цен на целый ряд шедевров живописи. (Одной из таких работ стало полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которое является на сегодня самой дорогой картиной в мире, несмотря на ее спорное происхождение. На аукционе ее цена дошла до 450 миллионов долларов, а Рыболовлев купил картину у Бувье за 127,5 миллионов долларов. Тот, в свою очередь, отдал за «Спасителя мира» 80 миллионов.) Бувье обвинения Рыболовлева отвергает.

Арест Рыболовлева связан с историей Бувье. В сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино (Philippe Narmino) подал в отставку сразу после того, как французская газета «Монд» опубликовала материалы расследования, получившего название «Монакогейт». В его основу легли текстовые сообщения, которыми Рыболовлев обменивался со своим адвокатом и местными чиновниками, включая Нармино. Эта переписка указывает на тесное сотрудничество между чиновниками княжества и Рыболовлевым в деле Бувье. «Ле Монд» посчитала, что это может указывать на «покупку влияния». Сейчас судья из Монако проводит расследование в попытке выяснить, не пытался ли этот русский оказывать влияние на сотрудников правоохранительных органов. Кроме задержания Рыболовлева, был проведен обыск у него на вилле, хотя никаких обвинений в совершении преступления ему не предъявлено, а сам он отрицает свою вину. Возможно, в четверг Рыболовлев будет выпущен на свободу. Его адвокаты намерены подать апелляцию на арест. Они также сомневаются в законности свидетельств и улик, использованных против их клиента.

В то же время Рыболовлев оказался в центре другого скандала, связанного с футбольным клубом «Монако», контрольный пакет которого он приобрел в 2011 году, пообещав за четыре года инвестировать в эту слабую на то время команду не менее 100 миллионов евро. Однако французский вебсайт «Медиапарт» (Mediapart) 5 ноября сообщил о том, что Рыболовлев пошел дальше, заключив в 2014 году фиктивную сделку, позволившую ему вкладывать в свой клуб по 140 миллионов евро ежегодно — в нарушение финансовой политики «честной игры» УЕФА. Эта политика направлена на то, чтобы футбольные клубы не превращались в игрушки для богачей, неизменно принося убытки. «Медиапарт» также заявил, что клуб «Монако» убедил чиновников УЕФА ослабить свое давление в другом расследовании, и этот руководящий орган футбола в 2015 году ограничился лишь относительно небольшим штрафом, узнав о том, что сумма финансового дефицита «Монако» непомерно велика.

Футбольный клуб в ответ выступил с заявлением, в котором напрочь отрицает попытки обойти стороной финансовые правила «честной игры», указывая на то, что сделка по финансированию не была реализована. В заявлении говорится: «Клуб был вынужден прибегнуть к альтернативной стратегии, основанной на продаже игроков». Но в любом случае, у Рыболовлева в последнее время очень мало стимулов вкладывать деньги в «Монако». Связанные с ним скандалы разозлили монарха князя Альбера, который считает, что они бросают тень на органы власти его княжества. В этой обстановке больше нет смысла поддерживать футбольный клуб ради сохранения собственной репутации.

Рыболовлев вряд ли ожидал, что столкнется с такими проблемами правового и репутационного свойства, когда в 2010 году продал свою российскую компанию по производству удобрений за 7,5 миллиардов долларов и вывел из России все свои активы. В списке миллиардеров «Блумберг» его состояние оценивается в 10,5 миллиардов долларов, причем все оно, скорее всего, хранится на Западе, включая предметы искусства и недвижимость на 2,7 миллиарда долларов.

Самые богатые россияне, которых часто и ошибочно называют олигархами, по сути дела, превратились в заложников президента Владимира Путина, требующего от них вкладывать большие средства в его любимые проекты, а также поддерживать его политику, дабы не лишиться российских активов. Отъезд Рыболовлева прошел, насколько известно, без сучка и без задоринки. Другие миллиардеры, предпочитающие жить и инвестировать средства на Западе, скажем, Михаил Фридман и Роман Абрамович, до сих пор поддерживают прочные связи с Россией. По данным из списка миллиардеров «Блумберг», российские активы составляют около четверти состояния Фридмана, а у Абрамовича — более трети.

Избавление от российских активов может показаться весьма привлекательной перспективой в эпоху усиления американских санкций и ужесточения контроля со стороны регулирующих органов США, которые таким образом отвечают на грубую и смертоносную деятельность российской разведки в Британии. Но это не всегда получается у состоятельных россиян, которые не желают жить незаметно и любят демонстрировать силу. Именно так большинство из них сколотило свои состояния, зачастую действуя в атмосфере беззакония. Из-за того внимания, которое «олигарх» привлекает к своей персоне даже в таком спокойном и снисходительном месте как Монако, он не защищен от враждебных ветров. А не имея базы в России, ему непросто убежать домой, где пристального внимания и контроля избегают только те миллиардеры, которые послушно проводят путинскую линию.

Российское руководство понимает, насколько ценен пример Рыболовлева для многолетних и в основном безуспешных попыток Путина заманить вывезенный на Запад российский капитал обратно. Во вторник вечером российское посольство во Франции опубликовало заявление, отметив, что оно запросило информацию о задержании Рыболовлева у властей Монако, и подчеркнув при этом, что сам миллиардер не связывался с российскими дипломатами. Смысл заявления в том, чтобы показать: Россия готова защищать своих граждан, оказавшихся в беде, где бы они ни хранили свои деньги, но она может сделать очень немногое, если только они сами не будут активно искать помощи. Как неоднократно подчеркивал Путин, россиянам безопаснее жить дома.

Злоключения Рыболовлева на Западе вряд ли закончились. Но наблюдая за ними, другие состоятельные россияне могут извлечь из этого совсем другой урок. Он состоит не в том, что безопаснее всего хранить свое состояние в России и поддерживать с ней прочные связи. Скорее, эти люди сделают вывод о том, что если быть заметным, действовать напористо и упрямо давить своих врагов, как это делал Рыболовлев, это может помешать им наслаждаться своими деньгами на Западе. Эти деньги уже не являются такими желанными, как 15 или даже пять лет тому назад. Они могут даже стать источником неприятностей и проблем.