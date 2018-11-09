Когда рассеется туман в Минске 9.11.2018, 10:49

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ГАИ предупреждает столичных водителей о плохой видимости.

ГАИ и синоптики предупреждают: туман сохранится до полудня, сообщает nn.by.

«В Гродненской, Гомельской, и Минской областях, а также в Минске туманы при видимости 100—500 метров сохранятся до 10—12 часов пятницы, 9 ноября», — сообщили в Белгидромете.

В ГАИ и МЧС предупреждают: туман несет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережения.