Германия значительно увеличила расходы на оборону 9.11.2018, 10:55

Бундестаг утвердил проект федерального бюджета на будущий год.

Комитет бундестага по бюджету на заседании, длившемся около 16 часов, утвердил проект федерального бюджета на 2019 год. Документ, принятый ранним утром в пятницу, 9 ноября, предполагает значительное увеличение расходов на оборону, помощь развивающимся странам, а также социальную сферу, сообщает dw.com.

В частности, оборонные расходы увеличены существеннее, чем планировалось ранее - до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. Среди прочего заложены средства на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов. Расходы на помощь развивающимся странам вырастут с 9,4 млрд евро (в 2018 году) до 10,2 млрд, на социальные нужды - с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд.

Дополнительные расходы на науку, культуру и защиту климата

Кроме того, запланированы дополнительные расходы на сферы научных исследований, культуры, защиты климата, а также для повышения сплоченности общества, сообщил эксперт по бюджету консервативной фракции ХДС/ХСС Экхардт Реберг (Eckhardt Rehberg).

В свою очередь эксперт по бюджету фракции "зеленых" Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) считает, что бюджет на 2019 год мало чем отличается от предыдущего. "У правящей коалиции отсутствует воля и способность совершить основополагающие перемены", - заявил Киндлер. По его словам, новый документ предусматривает слишком малые инвестиции в "доступное жилье, общественный транспорт, быстрый интернет и хорошие школы".

В общей сложности в 2019 году расходы ФРГ вырастут на 13 млрд евро - до 356,4 млрд. Кроме того, проект бюджета, как и все предыдущие пять лет, ставит целью отказ от новой задолженности.

Бюджет на 2019 год предполагается утвердить на одном из заседаний между 19 и 23 ноября.